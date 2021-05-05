Народный банк предоставляет предпринимателям отличную возможность взять краткосрочный кредит наличными и по выгодным процентам.
«Кулай кредит» — новая услуга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенная для всех целей с несколькими видами тарифов. Процентная ставка зависит от того, на какой срок клиент хочет оформить кредит.
Максимальный срок составляет три месяца:
- один месяц — 2,77% (в иностранной валюте — 2,99%);
- два месяца — 5,77% (в иностранной валюте — 6,99%);
- три месяца — 8,77% (в иностранной валюте — 9,99%).
Процент по кредиту: дисконтная ставка (одноразовая банковская комиссия).
Сумма кредита устанавливается, исходя из кредитного оборота заемщика за последние три месяца, но не более 50 млн сумов. Клиенты по желанию могут получить кредит как в наличной, так и в безналичной форме.
Чтобы получить кредит предприниматель не должен иметь просроченные задолженности за последние три месяца, иметь положительную кредитную историю и отсутствие ликвидного баланса. Также за последний отчетный период у него не должно быть убыточного завершения деятельности.
Необходимые документы:
- финансовые отчеты;
- информация о движении денежных средств клиента, если его счет в другом банке.
Клиентам, которые несколько раз воспользовались данным видом кредита, услуга предоставляется с особыми привилегиями.
Статус Bronza — клиентам, которые дважды воспользовались кредитом и погасили его вовремя, выдается на 0,3 пункта ниже текущей процентной ставки. Лимит кредита увеличивается до 75 млн сумов.
Статус Silver — если клиент трижды получил кредит и вернул долг вовремя, услуга предоставляется на льготных условиях. Выделяется кредит на 0,6 пункта ниже текущей процентной ставки, а сумма составляет до 100 млн сумов.
Gold — предоставляется клиентам, которые четыре раза воспользовались услугой и погасили ее вовремя. Выделяется кредит на 0,9 пункта ниже текущей процентной ставки, лимит увеличивается до 125 млн сумов.
Кредит можно получить в любом филиале банка, предоставив все необходимые документы. Народный банк поможет развить и расширить бизнес, а также поддержит в начинаниях.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 1106, (+998) 71−210−20−02.
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