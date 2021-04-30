Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев отреагировал на реакцию общественности на сообщения о планируемой установке в центре Карши флага высотой 62,5 м и стоимостью 1,35 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията.

«Все мы безгранично любим нашу Родину. Её символы нам дороги. Но, похоже, в нынешней ситуации для этого нецелесообразно тратить средства в такой сумме, поступающие от народа, предпринимателей, на строительство», — отметил хоким, в настоящее время находящийся в Ташкенте на лечении от коронавируса.

«Прочитал это сообщение в больнице. Требование и цель нашего уважаемого главы государства — удовлетворить потребности народа, улучшить условия жизни людей. В такой ситуации я и сам против такого строительства», — заявил глава региона.

«Я лично каждый день посещаю районы и города в целях улучшения условий жизни населения. Недавно был в семейном общежитии №136 в Карши, и меня расстроило, как наши бездомные граждане вынуждены жить в развалившемся здании (на фото). Наверное, сопровождавших меня руководителей тоже хоть немного замучила совесть», — отметил Зойир Мирзаев, добавив, что дети вправе жить счастливо.





Фото: Хокимият Кашкадарьинской области.

Хоким сообщил, что размышлял над тем, где найти средства в размере 2,5−3 млрд сумов на ремонт общежития. «Направим 1,35 млрд сумов, предназначенных для флага, на ремонт общежития. Найдём и оставшуюся сумму из других источников… К празднику 30-летия нашей независимости подарим не флаг, а новое удобное жильё для наших граждан. Что скажете?» — спросил он.

Зойир Мирзаев добавил, что флаг будет установлен только, если какой-либо спонсор добровольно выделит на это средства. «Из государственного бюджета средства тратиться не будут», — заявил он. Отметим, что на месте установки флагштока уже велись подготовительные работы.





Фундамент флагштока. Фото: «Новости Кашкадарьи».

Хоким призвал депутатов местных кенгашей и народные комиссии, состоящие из общественных активистов, к активности при утверждении на сессиях подобных крупных расходов.

«Ни один государственный сум не должен расходоваться бесцельно или неэффективно», — подчеркнул Зойир Мирзаев.