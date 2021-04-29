В честь 30-летия независимости Узбекистана в Карши планируется установка государственного флага высотой 62,5 метра, сообщила газета «Новости Кашкадарьи».

Издание пишет, что в настоящее время на площади Мустакиллик, в месте её соединения с аллеей, ведущей к амфитеатру, продолжается сооружение фундамента, на который затем будет установлен огромный флагшток. Его возведение оценивается в 1,35 млрд сумов. Заказчиком проекта выступает Управление благоустройства Карши, подрядчиком — ООО «Воха махсум монтаж сервис».

Эскиз объекта. Фото: «Новости Кашкадарьи».

По словам представителей подрядной организации, флагшток самого высокого в Кашкадарье государственного флага будет представлять собой башню из стальных труб диаметром от 430 до 1220 мм. Её составные части уже изготовлены на столичном СП «Бектемир металл конструкциялари». Размер самого флага, поставка которого ожидается из Ферганской долины, будет составит 10 на 25 м.

Согласно проекту, после установки флага прилегающая к нему территория площадью 2 га будет благоустроена и озеленена. Здесь планируется разбить клумбы и газоны, высадить декоративные деревья, положить новую тротуарную плитку, установить гранитные стенды с описанием флага и информацией о его истории.





О проекте высказался депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев и вспомнил случай двухлетней давности, когда в Фергане также планировалось установка флага стоимостью около 1 млрд сумов.

«Услышав цену, хоким выгнал. Потом областные газ и электросеть с помощью своих специалистов и техники установили 64-метровый [флаг]. Тогда цена составила не более 100 млн [сумов]», — написал парламентарий.

В июле 2018 года на площади Дружбы народов в столице был установлен 65-метровый флагшток с флагом Узбекистана. На площади Навруз, открытой 20 марта 2019 года в Ташкенте, установлен 57-метровый флагшток.