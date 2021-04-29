Один из ведущих банков Узбекистана — Народный банк — предлагает выгодно инвестировать и приумножить финансы с помощью нового вклада «Янада кулай».

Для открытия вклада для физических лиц «Янада кулай» понадобится только паспорт. Вклад имеет годовую процентную ставку 21,6%, что поспособствует значительному увеличению сбережений. Депозит открывается сроком на 13 месяцев и не рассчитан на частичное снятие наличных.

Получаемые каждый месяц проценты со вклада можно тратить на ежедневные расходы. Минимальный взнос составляет 1 миллион сумов. Дополнительное пополнение в течение срока вклада не предусмотрено.

Открыть депозит можно в любом филиале Народного банка. На сегодняшний день по всей республике функционируют 197 филиалов.

При закрытии вклада до окончания срока проценты пересчитываются в соответствии с условиями вклада. В таком случае доход выплачивается:

за 3 месяца — 18% годовых;

за 6 месяцев — 19% годовых;

за 9 месяцев — 20% годовых.

Стоит открыть выгодный вклад в Народном банке и увеличить доход в несколько раз.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 1106, (+998) 71−210−20−02.

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