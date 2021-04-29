Boulevard Business Center — это пример исключительного офисного и коммерческого пространства в центре столицы. Выгодное расположение, ограниченное число помещений, футуристичный фасад здания и терраса на крыше, а также наличие подземной парковки отражают оригинальную концепцию объекта.





Два этажа разделены по назначению: на торгово-коммерческую и офисно-деловую часть. Тщательно продуманный подход к реализации коммерческой недвижимости в Boulevard Business Center предлагает оптимальные планировочные решения. На первом этаже расположены 14 коммерческих помещений для магазинов, шоурумов, кафе, бутиков и ресторанов площадью от 111 до 205 кв. м. На втором этаже — 16 офисных помещений площадью от 75 до 159 кв. м.

Разнообразные форматы и характеристики коммерческих помещений в Boulevard позволят реализовать любой вид бизнеса: высокие потолки до семи метров, расположение на территории Tashkent City, тысячи жителей и гостей делового центра, интенсивный пешеходный трафик, свободная планировка.





Сейчас действует эксклюзивное предложение — скидки до 25% на приобретение помещений в Boulevard Business Center. Стоит успеть выгодно инвестировать капитал до повышения цен.

Выбрать подходящий вариант коммерческой недвижимости, получить профессиональную консультацию, ознакомиться с ходом строительства объекта, оформить покупку можно в офисе продаж Dream City Development.

Скидки действуют при 100-процентной оплате или покупке в рассрочку. Количество участвующих в акции лотов ограничено. Компания допускает досрочное прекращение акции в случае продажи всех акционных объектов.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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