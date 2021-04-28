Конкуренция является важным фактором развития рынка финансовых услуг. Она помогает обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, давая оптимальное ценностное предложение.





Команда Anorbank стремится сфокусироваться на большем удовлетворении интересов потребителей. Именно с этой целью был разработан и выведен на рынок новый продукт — срочный вклад Shoshilmasdan, который вызвал интерес и множество споров. Условия вклада предусматривают получение дохода от 18% до 26% годовых, в зависимости от срока нахождения средств во вкладе.

Команда Anorbank понимает, что на данный момент вклад Shoshilmasdan является интересным предложением на рынке, и поэтому к нему приковано внимание не только потребителей, но и специалистов банковского сектора. Anorbank получил разъяснения и рекомендации Центрального банка Республики Узбекистан о необходимости более детального раскрытия условий вклада. С деталями вклада можно ознакомиться на корпоративном сайте.





Одной из ценностей корпоративной культуры Anorbank является открытость. Все, кому интересны услуги и продукты банка, могут посетить сайт. Anorbank с полной ответственностью подтверждает, что выпущенные им продукты соответствуют всем заявленным условиям. В банк можно обратиться любым удобным способом: через контакт-центр или социальные сети. Клиенты получат ответы на все интересующие вопросы и смогут проконсультироваться по услугам и продуктам банка.

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