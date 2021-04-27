«Худудгазтаъминот» прокомментировал взрыв газа, произошедший 27 апреля в Нурафшане (Ташкентская область) в двухэтажном доме по улице «Шоншухрат» махалли «Обод турмуш»

«В ходе изучения было выявлено, что скопление природного газа в помещении одной из квартир двухэтажного дома случилось в результате хищения природного газа для бытовых нужд, — говорится в сообщении. — Хозяин квартиры, сняв прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, который спровоцировал утечку природного газа»





Как сообщалось ранее, в результате вспышки газовоздушной смеси погиб один человек.

В «Худугазтаъминот» напомнили не использовать в быту нестандартное газовое оборудование и самодельные приспособления, а в случае утечки природного газа проветрить помещение и вызвать аварийно-диспетчерскую службу по номерам 104 или 1104.