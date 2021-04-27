Сегодня, 27-го апреля в 11:40 часов в Нурафшане (Ташкентская область) в двухэтажном доме в махалле «Обод турмуш» произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате был серьёзно повреждён второй этаж здания. Один человек погиб.

Основная версия причины произошедшего — утечка природного газа в помещение.

В эти минуты на месте происшествия работают спасатели МЧС. Информация будет обновляться по мере появления новых сведений, добавили в пресс-службе.