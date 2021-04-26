С 27 апреля во всех школах и дошкольных образовательных организациях Самарканда вводится 14-дневный карантин, сообщил пресс-секретарь городского хокимията Абдужаббор Пулатов.

Решение о переводе на онлайн-обучение принято в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в школах и ДОО, пояснил представитель городской администрации. К традиционной форме обучения образовательные учреждения вернутся 10 мая, в том числе школы и детсады, закрытые на карантин до 27 апреля.

На прошлой неделе было объявлено о введении карантина в 18 школах Ташкентской области. Отмечалось, что COVID-19 был подтверждён у 30 преподавателей и 25 учеников этих учреждений.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова, по состоянию на 22 апреля на дистанционное обучение были переведены 163 школы (1,6%) из имеющихся по всей республике 10008.

По состоянию на 25 апреля в Самаркандской было выявлено 43 новых случая COVID-19. По суточному приросту регион занимает третье место после Ташкента (174 новых случая) и Ташкентской области (67). На лечении сейчас находятся 209 человек, здесь Самаркандская область также на третьем месте после Ташкента (2222) и Ташкентской области (563).