Dream City Development за довольно небольшой срок пополнила свой портфель высококлассными и оригинальными проектами. Boulevard Business Center — это современные коммерческие помещения, расположенные на территории международного делового центра Tashkent City.





Локация выгодно отличает бизнес-центр. Проект станет визитной карточкой и поддержит представительный имидж бизнеса.

В современных условиях мировой пандемии многолюдные и большие объекты утратили свою привлекательность. Двухэтажное здание Boulevard Business Center располагает эксклюзивными и современными торговыми и офисными помещениями. На первом этаже 14 лотов коммерческой недвижимости площадью от 111 до 205 кв. м. Здесь с комфортом разместятся шоурумы брендов, бутики, магазины, кафе и рестораны, которые выбирают исключительность проекта.





Рабочее пространство занимает второй этаж бизнес центра: 16 офисных помещений от 75 до 159 кв. м. Большим плюсом для будущих владельцев офисов будет тот факт, что они сдаются с готовым ремонтом.

Комфортная среда здесь обеспечивается высококлассными материалами и оборудованием. Boulevard Business Center оснащен системой генеральной очистки, вентиляции и кондиционирования воздуха, системой пожарной безопасности, лифтовым оборудованием Schindler, системой противопожарной защиты, электроники и сигнализации от брендов Tyco, Grundfoss, Systemair и Viessmann.





Также в проекте продумано передвижение посетителей и гостей. Каждое коммерческое помещение имеет персональный вход. Торговая и офисная недвижимость может быть адаптирована под необходимости разного бизнеса. Высота потолков и планировочные решения позволяют подойти к выбору недвижимости индивидуально.

До полного завершения строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию остается все меньше времени. Воспользоваться всеми преимуществами и гибкими условиями приобретения высококлассной коммерческой недвижимости в центре столицы компания Dream City Development приглашает в офис продаж.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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