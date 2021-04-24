Dream City Development за довольно небольшой срок пополнила свой портфель высококлассными и оригинальными проектами. Boulevard Business Center — это современные коммерческие помещения, расположенные на территории международного делового центра Tashkent City.
Локация выгодно отличает бизнес-центр. Проект станет визитной карточкой и поддержит представительный имидж бизнеса.
В современных условиях мировой пандемии многолюдные и большие объекты утратили свою привлекательность. Двухэтажное здание Boulevard Business Center располагает эксклюзивными и современными торговыми и офисными помещениями. На первом этаже 14 лотов коммерческой недвижимости площадью от 111 до 205 кв. м. Здесь с комфортом разместятся шоурумы брендов, бутики, магазины, кафе и рестораны, которые выбирают исключительность проекта.
Рабочее пространство занимает второй этаж бизнес центра: 16 офисных помещений от 75 до 159 кв. м. Большим плюсом для будущих владельцев офисов будет тот факт, что они сдаются с готовым ремонтом.
Комфортная среда здесь обеспечивается высококлассными материалами и оборудованием. Boulevard Business Center оснащен системой генеральной очистки, вентиляции и кондиционирования воздуха, системой пожарной безопасности, лифтовым оборудованием Schindler, системой противопожарной защиты, электроники и сигнализации от брендов Tyco, Grundfoss, Systemair и Viessmann.
Также в проекте продумано передвижение посетителей и гостей. Каждое коммерческое помещение имеет персональный вход. Торговая и офисная недвижимость может быть адаптирована под необходимости разного бизнеса. Высота потолков и планировочные решения позволяют подойти к выбору недвижимости индивидуально.
До полного завершения строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию остается все меньше времени. Воспользоваться всеми преимуществами и гибкими условиями приобретения высококлассной коммерческой недвижимости в центре столицы компания Dream City Development приглашает в офис продаж.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
Facebook: fb.com/dreamcity.uz
Instagram: @dreamcity.uz
Telegram: t.me/dreamcityuz
На правах рекламы.