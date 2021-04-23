Вице-премьер — министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал о планах по развитию туризма, спорта и культуры в Самаркандской области на ближайшие годы. В совместной пресс-конференции, которая прошла 21 апреля в Самарканде, приняли участие министр культуры Озодбек Назарбеков, первый замминистра туризма и спорта Улугбек Азамов и другие должностные лица.

Туризм

По словам Азиза Абдухакимова, в этом году в регион планируется привлечь 1,3 миллиона местных туристов и 220 тысяч — иностранных и восстановить за счёт этого 1000 рабочих мест в туристическом секторе.

Для привлечения иностранных туристов к святыням Самаркандской и Бухарской областей по программе «Умра+» планируется открыть представительство Министерства туризма и спорта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Также будет организована серия рекламных кампаний в Индонезии, Малайзии, Индии, Пакистане, России, Турции и странах СНГ.

В межсезонье намечено организовать «Месяц внутреннего туризма», «Неделю внутреннего туризма» и «Дни внутреннего туризма».

В регионе будут построены восемь отелей, тематические парки, базы отдыха и развлечений, ремесленный центр и искусственные бассейны.

Самарканд планируется сделать центром MICE-туризма (Meetings, Incentives, Conferences,Exhibitions) и международных конференций. Для этого будет построен международный конгресс-центр и выставочные комплексы площадью 18 тысяч кв. м. После запуска этого центра будет создано 2000 рабочих мест.

В посёлке Конигил в Самаркандском районе, получившем в прошлом году статус «туристического посёлка», будут созданы около 100 туристических объектов и пунктов обслуживания на площади 7,1 га. Махалли «Богибаланд» и «Шарк» в Самарканде будут преобразованы в туристические махалли, Терсак в Ургутском районе и Чоштепа в районе Паярик — в туристические посёлки.

На реставрацию и благоустройство 21 объекта культурного наследия выделено 32,2 млрд сумов, строительство туристической и прилегающей инфраструктуры на 10 объектах культурного наследия — 15,3 млрд сумов, на улучшение дорожной инфраструктуры на 10 объектах — 34 млрд сумов. На улучшение водопроводных, канализационных и инженерно-коммуникационных сетей будет направлено 9,6 млрд сумов.

Культурное наследие

Разработана концепция создания Музея Великого Шёлкового пути на улице Мирзо Бобура в Самарканде. Она предусматривает, что каждый посетитель музея сможет ознакомиться с экспозициями с помощью голограмм, 3D-моделирования и VR-систем.

Всего в Самаркандской области насчитывается 1607 объектов материального культурного наследия, ведётся формирование кадастровых документов и их регистрация. Объекты материального культурного наследия с туристическим потенциалом в 13 регионах будут оснащены Wi-Fi и QR-кодами. Кроме того, 50 объектов оснастят аудиогидами и 25 — современными турникетами для электронной регистрации туристов и населения.

Международные конференции

Указами президента на подготовку к международным конференциям выделено 978,9 млрд сумов: на капитальный ремонт дорог (83,4 км), строительство информационно-коммуникационных сетей (41,5 км), строительство 20 объектов и 4 новых подстанций для реконструкции и модернизации 100,3 км электрических сетей, строительство сетей питьевого водоснабжения (25 км) и газопроводов (14,1 км).

Исходя из исторического значения Самарканда, внешний вид города будет скорректирован на основе проектного кодекса, разработанного специальной рабочей группой, для сохранения национальной и современной архитектуры, рекламных баннеров и дорожных знаков.

Спорт

В 2021 году инвестиционная программа предусматривает реконструкцию пяти спортивных объектов на 28 млрд сумов. В частности, будет построена футбольная академия на 154 места.

В районах (городах) области будет завершено строительство «Коридоров здоровья» и велосипедных дорожек протяжённостью на 109,84 км.

В государственно-частное партнёрство будет вложено 66,5 млрд сумов. Всего будет построено 11 спортивных сооружений (3 футбольных поля, 7 спортивных комплексов и 1 бассейн). В первой половине года также будут созданы дополнительно 2510 спортивных клубов.

Международный университет туризма «Шёлковый путь» будет проводить ежеквартальные соревнования по бадминтону, шахматам, мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу «Кубок ректора» среди неорганизованной молодёжи в районах, относящихся к вузу. Для развития шахматного спорта откроется «Шахматное кафе».

Культура и искусство

В этом году в регионе будет реализован проект «Махаллинские кружки» в сотрудничестве с 90 махаллями и 45 культурными центрами области, организованы 180 кружков, в которые планируется вовлечь не менее 1500 участников.

До конца года 960 учащихся будут зачислены в 32 детские музыкально-художественные школы. 64 общеобразовательные школы откроют кружки «Детского любительского ансамбля».

В каждом из 11 вузов Самарканда будут созданы студенческие любительские коллективы по исполнительному мастерству, традиционному пению и танцам.

С мая областное отделение Государственной филармонии Узбекистана и областные ансамбли-макомисты будут проводить концерты под открытым небом. Узбекский государственный цирк с июня начнёт гастроли по региону с шоу-программами циркового искусства для студентов.