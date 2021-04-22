THE Impact Ranking опубликован сегодня британским изданием Times Higher Education, которое специализируется на освещении актуальных вопросов высшего образования и является одним из лидеров в области оценки качества деятельности университетов.

Рейтинг посвящен оценке влияния вузов на процесс реализации целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных Организацией Объединенных Наций на период до 2030 года. Для участия в общем рейтинге THE University Impact Rankings университет должен принимать участие в достижении как минимум четырех ЦУР, в том числе ЦУР №17 — партнерство в интересах устойчивого развития. Пилотный рейтинг вышел в 2019 году. В 2020 году рейтинг опубликован впервые по всем 17 ЦУР.





Университет AKFA, который начал свою деятельность в 2019 году, впервые вошел в рейтинг THE Impact Ranking. В общем рейтинге Университет AKFA вошел в группу 1001+ с 29,5 балла. В общей рейтинг THE University Impact Rankings включены 1115 вузов.

Университет AKFA принял участие в шести из 17 ЦУР:

ЦУР 1 — повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах: 301−400 место среди 591 вуза мира;

ЦУР 3 — пропаганда здорового образа жизни и благополучия: 801+ место среди 871 вуза мира;

ЦУР 5 — гендерное равенство и расширение прав и возможностей: 601+ место среди 776 вузов мира;

ЦУР 8 — содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех: 401−600 место среди 685 вузов мира;

ЦУР 16 — содействие мирным обществам, доступ к правосудию и подотчетность: 401−600 место среди 653 вузов мира;

ЦУР 17 — укрепление глобального партнерства в интересах устойчивого развития: 1001+ место среди 1154 вузов мира.

«Наш университет впервые включен в один из престижных рейтингов мировых вузов. Это замечательное достижение является результатом слаженной работы всей команды нашего вуза и учредителя — клиники AKFA Medline. Наша будущая цель — улучшить наш рейтинг в THE Impact Ranking и войти в рейтинг лучших университетов мира THE World University Rankings», — отметил ректор университета AKFA Бехзод Джалилов.

Цели устойчивого развития (ЦУР) — набор из 17 целей международного сотрудничества, которые планируется достичь к 2030 году. ЦУР направлены на укрепление здоровья всех наций, борьбу с неравноправием, бедностью, голодом и последствиями глобальных изменений климата, на улучшение доступа людей к образованию, питьевой воде, труду и доступной энергии, на продвижение идей социальной справедливости и мира. Список разработан Организацией Объединенных Наций.

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