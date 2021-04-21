Для удобства пользователей была создана функция «Internet Control», которая позволит отключить интернет по достижению лимита с возможностью восстановления после докупки пакета. Функция подключается по желанию абонента.
Новая тарифная линейка Business Plan включает в себя по пять тарифов для предоплатной и постоплатной систем расчета.
«Это делает новую линейку Business Plan гибкой и способной удовлетворить абонентов с разными запросами», — отметил директор по развитию корпоративных продаж Бахтияр Муминов.
Отличия новой линейки от предыдущей:
- возможность совершать звонки на все направления без разделения;
- выгодный тариф с мегабайтами, минутами и SMS за 40 тысяч сумов.
Компания Beeline Uzbekistan предоставляет возможность выбрать удобный бизнес-тариф из новой тарифной линейки Business Plan.
Подробно о новой линейке тарифов можно узнать на сайте.
Сайт: beeline.uz
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Twitter: @beeline_uz
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