Для удобства пользователей была создана функция «Internet Control», которая позволит отключить интернет по достижению лимита с возможностью восстановления после докупки пакета. Функция подключается по желанию абонента.

Новая тарифная линейка Business Plan включает в себя по пять тарифов для предоплатной и постоплатной систем расчета.

«Это делает новую линейку Business Plan гибкой и способной удовлетворить абонентов с разными запросами», — отметил директор по развитию корпоративных продаж Бахтияр Муминов.

Отличия новой линейки от предыдущей:

возможность совершать звонки на все направления без разделения;

выгодный тариф с мегабайтами, минутами и SMS за 40 тысяч сумов.

Компания Beeline Uzbekistan предоставляет возможность выбрать удобный бизнес-тариф из новой тарифной линейки Business Plan.

Подробно о новой линейке тарифов можно узнать на сайте.

Сайт: beeline.uz

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