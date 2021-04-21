Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 20 апреля утвердил программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднику 9 Мая — Дню памяти и почестей.

В этом году мероприятия пройдут под девизами «Немеркнущая память — бессмертие народа» и «Внимание и забота — человеческий долг».

«Вторая мировая война стала причиной гибели миллионов невинных людей, немыслимых потерь и бедствий, в памяти человечества она осталась как одна из самых ужасных и кровопролитных боен на земле. Многонациональный народ Узбекистана проявил настоящую отвагу и самоотверженность, внес огромный вклад в дело Победы над фашизмом… Около 2 миллионов соотечественников приняли участие в сражениях, более 500 тысяч из них пали смертью храбрых… В годы войны наша республика превратилась в один из важных центров снабжения, который поставлял продукты питания, одежду, вооружение и другие средства, необходимые фронту. В этот нелегкий период наши соотечественники приютили и окружили безмерной заботой свыше 1,5 миллиона стариков, женщин и младенцев, эвакуированных в Узбекистан с прифронтовых территорий". Из постановления президента

Постановлением запланировано осуществить ремонт и благоустройство домашних хозяйств и жилых помещений одиноких и малообеспеченных участников войны 1941−1945 годов, а также оказать материальную помощь участникам войны, ветеранам трудового фронта, членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости Узбекистана.

Рабочей группе во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым поручено наладить патронажную службу на постоянной основе в целях ухода, оказания медицинской и социальной помощи каждому участнику и инвалиду войны с закреплением (на договорной основе) работников, обладающих знаниями в сфере медицины.

Кроме того, по желанию участников и инвалидов войны их могут бесплатно направить в санатории на территории страны.

В мемориальном комплексе «Парк Победы» в Ташкенте, а также парках «Ватанпарварлар» в областях и других местах будут организованы демонстрации военной техники и инсталляции композиций времен Второй мировой войны. Улицы и площади городов будут оформлены плакатами и стендами, посвященными празднику.

Министерство обороны 9 мая в 21.00 организует в Ташкенте праздничный салют.

В постановлении подчёркивается, что все массовые мероприятия должны проводиться в соответствии с рекомендациями Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.