Golden House представляет новый уровень строительства. Современная резиденция Infinity располагается в центре столицы и призвана стать местом для яркой и счастливой жизни.





Каждый метр резиденции пропитан силами природы, а плавно спроектированные дома отражают мощь стихий. Именно поэтому каждое здание получило имя земли, воды, воздуха, огня и души.

Новая жизнь с Infinity сочетает в себе природу и современные технологии. Пять зданий резиденции выполнены с учетом всех современных тенденций строительства. Плавные изгибы и неповторимые детали будут радовать ваши глаза и вызывать неповторимые чувства у гостей.





Infinity представляет собой свободную и наполненную энергией среду. Здания расположены на достаточном расстоянии друг от друга, что создает ощущение широкого пространства вокруг дома. Яркие дворы, олицетворяющие пять сильнейших стихий, станут идеальным местом для утренних уединенных прогулок. Также на их территории располагаются детские зоны, горки и качели, что порадует молодых мам.

Главным преимуществом Infinity можно считать его локацию. Резиденция располагается в элитном центральном районе и окружена всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. Так, рядом находится удобная транспортная развязка и развитые социальные объекты, а одни из лучших ресторанов города и бутики — в пешей доступности. На территории резиденции также располагается двухуровневая подземная парковка.





Infinity станет притяжением ярких и позитивных событий. А еще он порадует собственным торгово-развлекательным центром — настоящий подарок для ценителей шопинга и веселого времяпрепровождения. Для любителей активного и здорового образа жизни резиденция подготовила приятную новость. От Infinity будут проложены пешие и велосипедные дорожки до Экопарка, а само пространство будет окружать зеленая зона.





Клиентов ждет выбор из 30 планировочных решений. Авторы проекта продумали все до мельчайших деталей. Golden House также предлагает формат «хайфлэт» с функцией умного дома.

Перед жителями 4 этажа будет открываться неописуемый вид на величественные горы. Этажность домов Infinity варьируется от 12 до 16, а сама резиденция расположится на 5,6 га, 2 из которых отведены под зеленую зону.





Новая жизнь начинается сегодня с выбора жилой площади в модной и современной резиденции Infinity.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

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