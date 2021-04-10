«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов блюд на сахарлик и ифторлик.
Сахарлик
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
Пирожки совсем без дрожжей и получаются очень мягкие, ароматные, вкусные и самое главное не вредные. Отлично подойдут для сахарлика.
Быстрый пирог к завтраку
Быстрый пирог удобно готовить к завтраку. Отличный вариант простого, но очень сытного пирога из разряда все смешал и в духовку.
Слойки с сыром, шпинатом и яйцом
Слойки с сыром и яйцом — это отличная выпечка, которая подходит для завтраков. Чтобы приготовить эти хрустящие слойки, достаточно иметь в холодильнике пачку готового теста и совсем немного времени.
Рисовая каша с сухофруктами и яблоком
Рисовая каша может быть не только сытной и полезной, но и вкусной. Это блюдо — идеальный вариант для сахарлика: быстро, вкусно и энергия на весь день.
Венгерские блинчики с мясной начинкой
Классические несладкие венгерские блинчики с сочной и вкусной мясной начинкой.
Ифторлик
Турецкий чечевичный крем-суп
Густое, ароматное, наваристое блюдо подают с четвертинкой лимона, которую потом выжимают в суп. Такой суп очень лёгкий в приготовлении и не оставляет чувства тяжести после еды.
Мясные «гнезда»
Блюдо замечательная альтернатива обычным котлетам. Получается вкусно, сочно, эффектно и сытно. Домочадцы будут сыты и довольны, особенно мужчины.
Тефтели с перепелиными яйцами
Перепелиные яйца привносят особую оригинальную нотку, благодаря чему простые тефтели становятся ещё более аппетитными. Отличное решение для ифторлика, продукты понадобятся самые простые, а результат точно порадует.
Мясо по-французски
Мясо по-французски из курицы — это очень вкусное блюдо, которое готовится легче, чем мясо по-французски из говядины. Блюдо из курицы получается нежирным и сочным.
Куриный суп с овощами
Суп получается очень густым и сытным, несмотря на привычное сочетание овощей.
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