«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов блюд на сахарлик и ифторлик.

Сахарлик

Ленивые пирожки с сыром и зеленью





Пирожки совсем без дрожжей и получаются очень мягкие, ароматные, вкусные и самое главное не вредные. Отлично подойдут для сахарлика.

Быстрый пирог к завтраку





Быстрый пирог удобно готовить к завтраку. Отличный вариант простого, но очень сытного пирога из разряда все смешал и в духовку.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом





Слойки с сыром и яйцом — это отличная выпечка, которая подходит для завтраков. Чтобы приготовить эти хрустящие слойки, достаточно иметь в холодильнике пачку готового теста и совсем немного времени.

Рисовая каша с сухофруктами и яблоком





Рисовая каша может быть не только сытной и полезной, но и вкусной. Это блюдо — идеальный вариант для сахарлика: быстро, вкусно и энергия на весь день.

Венгерские блинчики с мясной начинкой





Классические несладкие венгерские блинчики с сочной и вкусной мясной начинкой.

Ифторлик

Турецкий чечевичный крем-суп





Густое, ароматное, наваристое блюдо подают с четвертинкой лимона, которую потом выжимают в суп. Такой суп очень лёгкий в приготовлении и не оставляет чувства тяжести после еды.

Мясные «гнезда»





Блюдо замечательная альтернатива обычным котлетам. Получается вкусно, сочно, эффектно и сытно. Домочадцы будут сыты и довольны, особенно мужчины.

Тефтели с перепелиными яйцами





Перепелиные яйца привносят особую оригинальную нотку, благодаря чему простые тефтели становятся ещё более аппетитными. Отличное решение для ифторлика, продукты понадобятся самые простые, а результат точно порадует.

Мясо по-французски





Мясо по-французски из курицы — это очень вкусное блюдо, которое готовится легче, чем мясо по-французски из говядины. Блюдо из курицы получается нежирным и сочным.

Куриный суп с овощами





Суп получается очень густым и сытным, несмотря на привычное сочетание овощей.

Ещё больше рецептов — на Zira.uz.

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