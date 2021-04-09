В 2021—2023 годах на приобретение 2770 единиц техники для государственных органов Узбекистана направят 1,93 трлн сумов ($184,5 млн по курсу ЦБ на 9 апреля). Это предусмотрено постановлением президента от 3 апреля 2021 года (ПП-5052).

Из этой суммы 1,2 трлн сумов выделять из средств, предусмотренных в параметрах государственного бюджета, 500,5 млрд сумов — дополнительно выделяемых из республиканского бюджета, 231,6 млрд сумов — внебюджетных средств.

За счёт собственных средств государственные предприятия в 2021 — 2023 годы планируют приобрести в общей сложности 1488 единиц техники на 1,23 трлн сумов (около $118 млн).

При этом заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров имеет право внести изменения и дополнения в эти показатели.

Кроме того, на закупку специальной техники, необходимой для обеспечения реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» в Каракалпакстане и областях, в 2021 году региональным управлениям благоустройства дополнительно выделяется 108,8 млрд сумов.

На закупку спецтехники, необходимой для реализации программ по ремонту и реконструкции внутренних дорог и центральных улиц районов (городов) в 2021 году Комитету по автомобильным дорогам дополнительно выделяется 196,2 млрд сумов.

Легковые коммерческие автотранспортные средства, специальная и сельскохозяйственная техника должны закупаться у отечественных производителей, их официальных дилеров и дистрибьютеров согласно законодательству о государственных закупках.

Минэкономразвития совместно с АО «Узавтосаноат», Ассоциацией «Узэлтехсаноат», Агентством «Узстандарт», а также заинтересованными министерствами и ведомствами поручено принять необходимые меры по повышению качества выполняемых работ и услуг, оказываемых населению и отраслям экономики, локализации (освоению) легковых коммерческих автотранспортных средств, специальной и сельхозтехники, включая оборудование, комплектующие, запасные части и материалы, необходимые для реализации проектов и программ по улучшению инфраструктуры махаллей и сел.

Согласно постановлению, государственные органы планируют приобрести технику в следующих объёмах:

Министерство по чрезвычайным ситуациям — 153 единиц техники (лёгкие коммерческие авто — 46, автобусы — 17, спецтехника — 90);

— 153 единиц техники (лёгкие коммерческие авто — 46, автобусы — 17, спецтехника — 90); Министерство внутренних дел — 469 (лёгкие коммерческие авто — 60, автобусы — 150, спецтехника — 259);

— 469 (лёгкие коммерческие авто — 60, автобусы — 150, спецтехника — 259); Министерство обороны — 909 единиц спецтехники;

— 909 единиц спецтехники; Министерство сельского хозяйства — 30 (лёгкие коммерческие авто — 3, спецтехника — 3, сельхозтехника — 24);

— 30 (лёгкие коммерческие авто — 3, спецтехника — 3, сельхозтехника — 24); Министерство водного хозяйства — 36 единиц спецтехники;

— 36 единиц спецтехники; Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства — 6 (лёгкие коммерческие авто — 5, автобусы — 1);

— 6 (лёгкие коммерческие авто — 5, автобусы — 1); Г осударственный комитет промышленной безопасности — 2 лёгких коммерческих авто;

— 2 лёгких коммерческих авто; Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта — 267 (автобусы — 6, спецтехника — 261);

— 267 (автобусы — 6, спецтехника — 261); Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды — 289 (спецтехника — 289);

— 289 (спецтехника — 289); Государственный таможенный комитет — 1 спецтехика;

— 1 спецтехика; Государственный комитет по лесному хозяйству — 86 единиц спецтехники;

— 86 единиц спецтехники; Министерство жилищно-коммунального обслуживания (через местные бюджеты — управлению благоустройства и Специальному эксплуатационному управлению) — 522 (автобусы — 96, спецтехника — 426);

АО «Олмалыкский ГМК» планирует приобрести 226 единиц техники, ГП «Навоийский ГМК» — 543, АО «Тепловые электрические станции» — 102, АО «Национальные электрические сети Узбекистана» — 44, АО «Узбекнефтгаз» — 375, АО «Уздонмахсулот» — 33, АО «Узбекгидроэнерго» — 3, АО «Узмахсусмонтажкурилиш» — 10, АО «Узметкомбинат» — 10, «Узпромстройбанк» — 2 и АО «Узбекистон темир йуллари» — 145.