Около 300 человек 8 апреля вышли на акцию протеста к зданию МВД и Дома правительства в столице Кыргызстана Бишкеке в связи с похищением и убийством 27-летней Айзады Канатбековой, сообщило ИА AКИpress.





Девушку похитили 5 апреля в Бишкеке. Трое мужчин силой посадили её в машину и увезли в неизвестном направлении. Через два дня тела девушки с признаками насильственной смерти и 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями были найдены в салоне автомашины, которая стояла в поле в Чуйской области недалеко от Бишкека. Их тела обнаружил местный пастух.

По предварительной версии, мужчина в ходе конфликта задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

Участники митинга просят обратить внимание на эту ситуацию, чтобы «поменять сознание народа» и донести, что данный случай — это не просто традиция ала-качуу (похищение невесты), а преступление. Митингующие также требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, считая, что правоохранительные органы бездействуют, и ужесточения наказания за статью «Похищение невесты».





К митингующим вышел премьер-министр Улукбек Марипов. Собравшиеся встретили его криками: «Уят!» и «Позор!», а также словами «У вас было два дня!». Улукбек Марипов сообщил митингующим, что данный случай находится под контролем президента и премьер-министра, а также попросил время на расследование.

«Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца, наказание будет неотвратимо», — заявил позднее в обращении президент Кыргызстана Садыр Жапаров.