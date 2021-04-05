В Зангиатинском районном суде по уголовным делам вынесен приговор бывшим судьям и сотрудникам Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента, сообщила пресс-служба Высшего судейского совета Узбекистана.

В декабре прошлого года «Газета.uz» со ссылкой на заместителя директора Агентства по противодействию коррупции писала, что в результате сговора судей Ташкентского городского административного суда и сотрудников УБДД было расхищено 8 млрд сумов. Отмечалось, что они не вели учёт административных протоколов по факту нарушений ПДД, не рассматривали дела в присутствии сторон, а также умышленно уничтожали их.

В Высшем судейском совете заявили, что в уголовном деле было 13 подсудимых — 3 бывших судей, 3 бывших помощников судей и 7 бывших сотрудников УБДД ГУВД столицы. Все они были освобождены с занимаемых должностей до возбуждения дела. В совете также уточнили, что «ввиду возможного оказания воздействия на следствие в тот момент не были даны какие-либо комментарии или заявления».

Согласно заключению суда, подсудимые признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере организованной группой или в её интересах), пунктам «а» и «б» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно и в интересах организованной группы) и пункту «а» части 2 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов особой важности) Уголовного кодекса «с назначением соответствующих наказаний».

Кроме того, в сообщении опровергается ранее распространенная информация о хищении 8 млрд сумов. По данным пресс-службы, во время предварительного следствия было установлено присвоение более 3,35 млрд сумов, из которых 2,9 млрд сумов возмещены. Все эти факты учли при вынесении приговора.

Высший судейский совет отметил, что приговор ещё не вступил в законную силу, из-за чего не раскрываются личности и другие подробности дела. Осужденные уже подали апелляционную жалобу.