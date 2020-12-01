Несколько судей Ташкентского городского административного суда с помощниками вступили в преступный сговор с сотрудниками отдела административной практики УБДД ГУВД Ташкента. Об этом «Газете.uz» сообщила заместитель директора Агентства по противодействию коррупции Умида Тухташева.
Участники сговора не вели учёт в канцелярии суда административных протоколов, составленных по факту нарушений ПДД, не рассматривали дела в присутствии сторон, а также умышленно уничтожали их.
В результате было составлено около 5000 поддельных решений суда и расхищено в общей сложности 8 млрд сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.
Виктор Неизвесный
И это те судьи, которые клялись в соблюдении законов и искоренении коррупции? Грошь им цена в базарный день! Конфисковать имущество, пересмотреть “липовые дела“ и возместить вред потерпевшим, в том числе имиджевый, всей судебной сисиеме
Алексей Николаевич
ОПГ в чистом виде. Что говорить об остальных структурах. В нынешнее время помощь в решении какого-либо вопроса можно получить только у тех, кого в 90-е называли ОПГ. Сейчас их так уже не называют. Они передали пальму первенства.
Валентин Киршин
“В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял что Бог работает по другому — я украл велосипед, и стал молить Бога о прощении.“
Вот мышление чиновников.
Валерия М.
Однако это жЭсть!
Если правительство не начнёт ужесточать законы — этот коррупционный цирк никогда не кончится.
Nir Avenir
И эти люди вершили правосудие от имени государства? Только не надо писать опять что СССР и Ленин виноват.
Sherzod Ruziev
Вот это да. Правильное начало по антикоррупции. Надо начать всё сверху, а именно из силовых структур и далее.
мохинур суярова
Извинитесь, и все будет в норме