Несколько судей Ташкентского городского административного суда с помощниками вступили в преступный сговор с сотрудниками отдела административной практики УБДД ГУВД Ташкента. Об этом «Газете.uz» сообщила заместитель директора Агентства по противодействию коррупции Умида Тухташева.

Участники сговора не вели учёт в канцелярии суда административных протоколов, составленных по факту нарушений ПДД, не рассматривали дела в присутствии сторон, а также умышленно уничтожали их.

В результате было составлено около 5000 поддельных решений суда и расхищено в общей сложности 8 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.