В Давлатабадском районе Намангана от последствий ожогов горячей водой скончался шестилетний воспитанник многопрофильной специализированной дошкольной образовательной организации №31 Улугбек Хошимов. Видеорепортаж о происшествии 3 апреля опубликовал сайт Namanganlikar.uz.

Инцидент произошёл 5 февраля. В репортаже помощница воспитателя Мавжуда Джурабаева сообщила, что первой заметила ребёнка, который по неосторожности открыл кран горячей воды. По её словам, воспитаннику была оказана первая помощь, а «скорая» прибыла спустя полчаса.

Мальчик был доставлен в областную многопрофильную детскую больницу. Врач отдела комбустиологии Комилжон Сайфиддинов сообщил, что пациент «получил 70% ожогов тела I и II степени, 20% из них — глубокие. Индекс Франка — 110 единиц».

24 февраля мальчик скончался. Отец ребёнка Умархон Хасанов рассказал Namanganlikar.uz, что сына показали ему только 23 февраля.

4 апреля прокуратура Наманганской области сообщила, что ведёт следствие в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть человека) и части 1 статьи 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса Узбекистана.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что мальчик скончался от последствий 70% ожогов головы, лица и тела II и III степени, полиорганной недостаточности.

Улугбек Хошимов был воспитанником специализированной ДОО №31 с конца февраля 2019 года.