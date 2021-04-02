Акционерно-коммерческий банк «Агробанк» проводит акцию «Омадли апрель». В акции разыгрываются 10 смартфонов, 5 планшетов и 5 телевизоров.

Для участия достаточно открыть вклад в национальной валюте на сумму от 5 млн сумов в любом отделении банка.

При открытии вклада каждый клиент получит бесплатный страховой полис от «Узбекинвеста» на сумму 10 млн сумов.

Розыгрыш призов состоится 5 мая. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. Призы будут выдаваться в региональных филиалах «Агробанка».





Акция продлится с 1 по 30 апреля.

Подробности можно узнать на сайте: agrobank.uz

Call-центр: 1216.

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