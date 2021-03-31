30 марта в International Hotel Tashkent состоялось празднование юбилея компании «Экоклимат» — предприятия национального масштаба. Минераловатный утеплитель компании под брендом «Эковер» используют не только в Узбекистане, но и в странах зарубежья.

«Экоклимат» занимает в своей отрасли одни из ведущих позиций благодаря взаимовыгодной работе с партнерами, а также ответственным специалистам высокой квалификации. Миссия компании — сделать микроклимат в каждом доме более комфортным на долгие годы без излишней траты энергоносителей с помощью минеральной ваты. Цель компании — сохранить первозданную природу и климатический баланс.





2020 год запомнился не только реалиями пандемии, но и непривычно долгой суровой зимой. Эти обстоятельства наглядно показали, насколько важна и финансово выгодна энергоэффективность дома.

Надежные теплоизоляционные материалы решают задачи осознанного потребления ресурсов на долгие годы, значительно экономят деньги, создают уют и комфорт. Именно такие продукты на основе минеральной ваты, не уступающие зарубежным аналогам, производит с 2015 года компания «Экоклимат» в Джизакской CЭЗ.

Торжественное мероприятие было открыто поздравительной речью. В презентационном фильме рассказали об основных вехах развития компании и ближайших планах на будущее.

Корпоративное празднество посетили региональные партнеры, представители министерств и отечественных компаний, проектных институтов, международных организаций и финансовых институтов.

В рамках мероприятия были подведены итоги пятилетней работы. Партнеры «Экоклимата» в регионах получили памятные подарки.





На праздновании юбилея прошла презентация нового проекта компании «Экоклимат» — завода в городе Ангрен. Компания «Ангрен инсулейшн» отличается высокотехнологичным оснащением производства на всех этапах изготовления изоляционных продуктов. С вводом в строй ангренского производства Узбекистан выйдет на одни из ведущих позиций в сегменте теплоизоляционных продуктов в регионе и за его пределами. Мощность завода на первом этапе превысит 20 тысяч тонн готовой продукции в год и выше.

Продукция завода «Ангрен инсулейшн» отвечает международным стандартам, значительно повышает энергоэффективность строительных объектов и активно используется в легкой промышленности, автомобилестроении и в других сферах. Положительно влияя не только на процветание республики, но и на жизнь отдельно взятого человека, компания «Экоклимат» учит общество экономить.

В ходе мероприятия также был представлен новый продукт для каркасного домостроения — изоляционное решение «Каркас». Это легкие, энергоэффективные и удобные в монтаже рулоны и плиты из минеральной ваты, представляющие собой отличное сочетание цены и качества. «Каркас» следит за здоровьем семьи и комфортной температурой в доме при минимальных затратах.





Минеральная вата — это симбиоз экологичности и экономичности. Материал адаптируется к внешним условиям и сохраняет свои свойства в течение всего (более 50 лет) срока эксплуатации:

не боится агрессивной химической среды и штормовых ветров;

пожаробезопасный;

обладает шумо-, влаго-, теплоизоляционными свойствами;

паропроницаемый — обеспечивает комфортный микроклимат без грибков;

удобный в монтаже и долговечный;

гипоаллергенный.

Использование минеральной ваты помогает сократить теплопотери на 40% и больше, что сказывается на коммунальных расходах. Минеральная вата способна защитить дом от летнего зноя, сократить время использования кондиционеров и затраты электрической энергии.

Минеральная вата «Эковер» обеспечивает экологичность, экономию ресурсов и акустический комфорт.





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