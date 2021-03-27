Министерство транспорта Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства об организации платных стоянок в Ташкенте.

Пилотный проект по созданию сети платных парковок с установкой паркоматов намечено реализовать на основе государственно-частного партнёрства на 10 центральных улицах столицы. От государства организатором выступит Управление транспорта Ташкента.

Ожидается, что парковочные талоны будут выдаваться по предварительной оплате наличным и безналичным расчётом. Компанию, которая установит паркоматы, определит тендер. Бесплатно такими парковками смогут пользоваться лица с инвалидностью I и II группы, специальные служебные автомобили МВД, Национальной гвардии, МЧС, служб пожарной безопасности и скорой помощи.

До 1 января 2023 года хокимият Ташкента должен будет проанализировать результаты пилотного проекта и внести свои предложения в Кабинет Министров.

Из проекта следует, что несвоевременная оплата за парковку и неправильное размещение автомобиля могут быть приравнены к нарушениям правил дорожного движения (выезд на тротуар и подобные). В отношении водителя-нарушителя планируют составлять административный протокол.

Обсуждение проекта продлится до 10 апреля.