В Ташкентской области сотрудники дорожно-патрульной службы составили административный протокол в отношении водителя, в автомобиле которого была найдена отвёртка, сообщили в Главном управлении безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

Ранее об этом инциденте писал блогер Ферузхан Якубходжаев со ссылкой на читателя канала. По словам последнего, инспекторы ДПС остановили машину на посту и попросили предъявить документы. В ответ водитель спросил, может ли ознакомиться с их документами.

«Они разозлились, осмотрели мои документы и не нашли проблему. После этого провели полный обыск машины с участием двух понятых. Когда ничего не смогли найти, прицепились к отвёртке, приняв её за острое и колющееся оружие, составили протокол, потратили два часа моего времени», — сказал водитель автомобиля.

Как сообщили в ГУБДД МВД, случай произошёл 23 марта на блокпосту в махалле «Токзор» в Зангиатинском районе. Автомобиль Spark был остановлен сотрудником ДПС Ж. Искандеровым, а отвёртку нашёл инспектор по профилактике А. Алманов, посчитавший ее «острым инструментом».

По данному факту ГУВД Ташкентской области ведет дознание, говорится в заявлении управления.