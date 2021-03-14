12−13 марта в результате сильного ветра и последовавшего за ним обильного снега в Хорезмской области были повреждены крыши зданий и другие объекты. УЧС области сообщило, что пострадавших нет.

Порывы ветра сорвали крышу площадью 300 кв. м частной клиники в Янгиарыкском районе, она упала на деревья перед зданием. В здании Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии были выбиты стёкла. В некоторых районах были опрокинуты автобусные остановки.





Фото: t.me/matbuot_fvb.

В Ханкинском районе была сорвана крыша здания суда по уголовным делам (на фото выше).





Фото: t.me/matbuot_fvb.

В этом же районе под тяжестью снега обвалилась крыша рынка. В ликвидации последствий участвовали сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям.





Фото: t.me/matbuot_fvb.

В ряде районов области была нарушена подача электроэнергии. Перебои, вызванные непогодой. также наблюдались в Каракалпакстане, Навоийской и Самаркандской областях.





Аварийные бригады предприятия «Хорезмские территориальные электрические сети» на месте аварии на линии 110 кВ Л-Шават, которая соединяет регион с Туркменистаном. Фото: t.me/xorazmenergo.