Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев в преддверии государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан дал интервью АКИpress, в котором рассказал об отношениях двух стран.

Глава кыргызского МИДа заявил, что динамичное развитие дружественных и добрососедских отношений с Узбекистаном «остаётся одним из главных приоритетов внешней политики» для Кыргызстана.

«Мы полностью поддерживаем и приветствуем стратегию Узбекистана, направленную на сближение отношений с соседями по региону. Благодаря активизации наших отношений, в последние годы мы достигли значительных успехов в решении проблемных вопросов», — отметил Руслан Казакбаев.

Он подчеркнул, что на сегодня между двумя странами «нет закрытых тем, о которых мы не можем говорить», и «нет проблем, по которым мы не сможем договориться».

По словам министра, Узбекистан и Кыргызстан имеют «огромный неиспользованный потенциал» в торгово-экономической и инвестиционной сферах и необходимо «всемерно усилить работу» в этом направлении.

Глава МИДа добавил, что вызванный пандемией COVID-19 глобальный социально-экономический кризис выявил «острую необходимость более тесной международной координации и взаимодействия на двустороннем и региональном уровнях».

«В настоящее время перед нашими государствами стоят первоочередные цели по оживлению торгово-экономических связей и промышленной кооперации. А наиболее эффективный способ достижения этих целей — это реализация совместных программ, предусматривающих устранение барьеров во взаимной торговле, упрощение таможенных процедур, их гармонизация и цифровизация, развитие электронной коммерции, а также поощрение взаимных инвестиций», — сказал Руслан Казакбаев.

Министр назвал комплексное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов ключевым фактором устойчивого развития стран Центральной Азии. «На сегодняшний день в регионе Центральной Азии, к большому сожалению, пока не существует взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере», — признал он.

Кыргызстан, по его словам, считает, что в регионе должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования. «Это нужно для того, чтобы у стран верховья были возможности и стимул накапливать водные ресурсы для орошения в соседних странах независимо от водности, в том числе и в периоды маловодья и из расчёта на несколько лет вперед», — пояснил Руслан Казакбаев.

Министр добавил, что кыргызская сторона выступает за возобновление сотрудничества в рамках соглашения между правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Нарын-Сырдарья от 1998 года, которое предусматривает компенсационный механизм использования водных и энергетических ресурсов.

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Узбекистаном по импорту электроэнергии в Кыргызстан и выразил надежду, что уполномоченные органы двух стран найдут «взаимоприемлемые решения» с учётом взаимозависимости в водно-энергетической сфере.

«В целом же хочу сказать, между странами сегодня уже нет никаких „камней преткновения“. Наоборот, и у Узбекистана, и у Кыргызстана есть общее понимание важности диалога по вопросам водно-энергетического сотрудничества. Я считаю, что это очень хорошая основа для того, чтобы в регионе наконец было достигнуто согласие по водно-энергетическим вопросам с учётом потребностей и интересов всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Руслан Казакбаев.

Глава МИДа также заявил, что кыргызская сторона придаёт важное значение проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

«Для Кыргызстана очень важно превратиться из тупиковой страны в транзитную. Для этого необходимо развивать и железнодорожное сообщение по всей территории страны, причём как транзитное, так и внутреннее. Это, как мне кажется, — залог укрепления транспортной независимости Кыргызстана», — сказал министр.

Он сообщил, что по проекту на регулярной основе проводятся трехсторонние экспертные встречи рабочих групп и сейчас стороны продолжают переговорный процесс.

Кроме того, Руслан Казакбаев оценил переговоры между Узбекистаном и Кыргызстаном по делимитации государственной границы, отметив, что процесс проходит «в духе взаимопонимания» и сегодня находится на стадии завершения.

«В наследство нашим государствам достались очень сложные участки госграницы, особенно в густонаселённом районе Ферганской долины. Более того, мы веками жили рядом, а в период СССР между нашими государствами вообще фактически отсутствовало такое понятие, как государственная граница», — сказал он.

«Сегодня нам осталось решить всего около 6% от всей протяженности госграницы. Кыргызстан совместно с Узбекистаном нацелен завершить юридическое оформление линии кыргызско-узбекской госграницы к концу 2021 года», — подытожил министр.