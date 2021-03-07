Сеть дискаунтеров Havas отметила 7 марта свое двухлетие. В этот день открылся 120 магазин по адресу: пересечение улиц Фурката и Навои, 8.

Прошло два года с того момента, как первый магазин Havas начал радовать своих потребителей низкими ценами, скидками и качественным сервисом. Каждый сотрудник сети усердно работал над тем, чтобы создать в каждом филиале атмосферу уюта и комфорта. Благодаря этому покупатели могли получить в Havas качественные и свежие продукты по максимально сниженным ценам.

Havas никогда не относился к покупателям как к простому потребителю. Для дискаунтера каждый постоянный покупатель — это добрый сосед, которого встретят с улыбкой, а каждый новый — это друг, которого рады увидеть снова. Havas признает, что на этом пути были и ошибки, но ведь даже между добрыми друзьями иногда бывают недоразумения, верно?





Havas ценит личное время каждого. Он считает, что покупатели могут потратить его на гораздо более важные вещи, чем поход в магазин на большое расстояние. Магазин должен быть как можно ближе к покупателю, чтобы он мог больше времени уделять таким ценностям, как любимая семья, друзья и хобби. Наверное поэтому в народе Havas называют добрым соседом.

За два года количество магазинов Havas выросло до 120. Представители сети считают, что это большое достижение, которого удалось добиться благодаря покупателям. Havas благодарит всех за выбор и искреннюю любовь к бренду. Он также в свою очередь признается в любви к покупателям.





Havas искренне ценит каждого потребителя и постоянно работает над собой, чтобы сделать магазины еще комфортнее и уютнее. Он делает все, чтобы каждый покупатель, посетивший Havas, захотел вернуться снова.

Как и полагается в радостный день, Havas искренне желает каждому счастья, любви и удачи. Он всегда рад видеть покупателей в своих дискаунтерах. Ближайший филиал можно определить на официальном сайте.

Сайт: havasfood.uz

Facebook: fb.com/havasuz

Instagram: @havasuz

Telegram канал: t.me/havasuz

На правах рекламы.