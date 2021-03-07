Пять человек скончались от отравления угарным газом в Турткульском районе Каракалпакстана, сообщила прокуратура Каракалпакстана.

Сообщение о смерти поступило в районное ОВД 6 марта примерно в 11:30. Погибли семья из четырёх человек, проживавших в махалле «Янгиобод», — отец И. У., дочери Р. С. (2003) и Р. А. (2010), сын Р. М. (2005), а также гость А. Ш., посетивший их дом.

По данным ведомства, отравление произошло в результате утечки угарного газа из отопительной печи.

По данному факту прокуратура Турткульского района возбудила уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия). Следствие ведёт районное ОВД.