Новые меры поддержки предприятий электротехнической отрасли внедряются постановлением президента от 2 марта.

Агентство продвижения экспорта до 1 января 2024 года предоставит производителям субсидии на покрытие 50% расходов на транспортировку автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом при экспорте электротехнической и электробытовой продукции во все страны, в том числе в сопредельные государства. При этом компенсируется не более 15% от стоимости экспорта продукции автомобильным транспортом и не более 20% — железнодорожным транспортом.

Кроме того, агентство предоставит поручительство в качестве залогового обеспечения при получении гарантий отечественных коммерческих банков по осуществлению авансовых платежей, выполнению условий договоров в иностранной валюте и обеспечению гарантийных сроков по поставленным товарам в рамках тендеров, независимо от источников финансирования, в размере до 50% от суммы гарантии, но не более 3 млн долларов.

С 1 апреля 2021 года до 1 января 2024 года налоговые льготы в виде снижения ставок налога на прибыль и налога на имущество на 50% предоставляются производителям электротехники, размер поступлений от продажи продукции которых по итогам отчетного периода составляет не менее 80% от общих поступлений. При этом средства, высвобождаемые в связи с предоставлением налоговых льгот, не могут распределяться предприятиями в виде дивидендов, а должны быть направлены на создание новых производственных мощностей и модернизацию имеющихся.

С 1 марта устанавливается порядок компенсации Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности сроком до 3 лет части процентной ставки, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более 5% пунктов в части до 20 млрд сумов кредитов, выдаваемых производителям электротехники в национальной валюте на реализацию инвестиционных проектов по производству электротехнической и электробытовой продукции, а также пополнение оборотных средств, с процентной ставкой, не превышающей 1,5-кратного размера основной ставки ЦБ.

В Фонд развития электротехнической промышленности средств в первом, втором и третьем кварталах нынешнего года направят 75 млрд сумов за счет дополнительных источников республиканского бюджета. В последующие годы Минфину поручено также предусмотреть в параметрах бюджета средства на эти цели.

Документ также ставит для электротехнической отрасли цели на 2021−2022 годы:

доведение объема глубокой переработки медного сырья в 2021 году до 55 тысяч тонн, в 2022 году — до 70 тысяч тонн;

увеличение объема производства продукции в 2021 году до 15 трлн сумов, в 2022 году — до 19 трлн сумов;

обеспечение объема экспорта продукции в 2021 году в размере 450 млн долларов, в 2022 году — 600 млн долларов;

доведение количества рабочих мест в отрасли в 2021 году до 27 тысяч, в 2022 году — до 34 тысяч.

До 1 октября планируется завершить работу по созданию испытательной лаборатории и центра сертификации по оценке соответствия электротехнической и электробытовой продукции техническим регламентам и международным требованиям в показателях безопасности и энергоэффективности. На организацию лаборатории может быть выделено до 35 млрд сумов. Оперативное управление ею будет передано Ассоциации «Узэлтехсаноат» и разместится она также в здании ассоциации.

С марта 2022 года планируется ежегодно проводить Международную торговую выставку электротехники и электроники (Uzbek International Electrotechnics & Electronics Fair)

с привлечением местных и зарубежных предприятий, потенциальных инвесторов и экспертов.