Март — подходящее время подготовить автомобиль к весенне-летнему сезону. Так считают сервисные специалисты официального дистрибьютора южнокорейского автомобильного бренда Hyundai в Узбекистане. Чтобы летний сезон прошел комфортно, желательно:

сменить зимние шины;

заменить воздушные и салонные фильтры;

проверить уровень фреона (хладагента) в кондиционере;

при наличии сколов или царапин отполировать поврежденные поверхности или провести детейлинг. Добиться безупречного внешнего вида автомобиля можно с помощью оклейки антигравийной пленкой или нанесения керамического покрытия;

тонировать боковые и задние стекла или оклеить все стекла атермальной пленкой. Это защитит от лучей палящего летнего солнца;

провести диагностику ходовой части автомобиля.





Заботясь о своих клиентах и учитывая их пожелания, компания предлагает всем владельцам автомобилей Hyundai весенние акции.





«Цветущий март» — приятная весенняя акция для прекрасных леди, которым посчастливилось стать обладательницами автомобилей Hyundai. С 6 по 31 марта в дилерских центрах милые дамы получают по акции:

выгоду 8% на расходные материалы для детейлинга и дополнительное оборудование;

выгоду 21% на работы по детейлингу и установку дополнительного оборудования.

Компания ждет всех прекрасных обладательниц автомобилей Hyundai в дилерских центрах Hyundai Qushbegi и Hyundai Premium Sergeli.





«Выгодные выходные» — весь март по выходным в дилерском центре Hyundai Qushbegi можно получить выгоду 5% на запчасти и сервисное обслуживание.

На обслуживание стоит записаться заранее.

Адрес дилерского центра Hyundai Qushbegi: Малая кольцевая, 22Б.

Телефон Hyundai Qushbegi: (+998) 78−122−07−77.

Телефон Hyundai Premium Sergeli: (+998) 78−122−12−22.

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