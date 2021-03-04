Международная правозащитная организация Freedom House вновь оценила Узбекистана как «несвободную» страну. В новом рейтинге Freedom in the World 2021 (PDF) уровень свободы в Узбекистане оценён в 11 балов из 100 возможных. В прошлом году этот показатель составлял 10 баллов.
Политические права узбекистанцев оценили в 2 балла из 40, а уровень гражданских свобод — в 9 из 60.
Страны СНГ в рейтинге:
- Азербайджан — 10 баллов / несвободная
- Армения — 55 баллов / частично свободная
- Беларусь — 11 баллов / несвободная
- Казахстан — 23 балла / несвободная
- Кыргызстан — 28 баллов / несвободная
- Молдова — 61 балл / частично свободная
- Россия — 20 баллов / несвободная
- Таджикистан — 8 баллов / несвободная
- Туркменистан — 2 балла / несвободная
- Узбекистан — 11 баллов / несвободная
- Украина — 60 баллов / частично свободная
Лидерами рейтинга вновь стали Швеция, Норвегия и Финляндия, набравшие по 100 баллов. За ними следуют Новая Зеландия (99), Канада, Уругвай и Нидерланды (по 98 баллов у каждой).
Наихудшие результаты показали Тибет и Сирия (по 1 баллу у каждой), Южный Судан, Эритрея и Туркменистан (по 2 балла), а также Северная Корея (3).
В своем отчёте Freedom House отмечает, что уровень свободы по всему миру снижается 15-й год подряд. По оценке организации, на сегодняшний день несвободными являются 54 страны — это самый высокий показатель с момента начала спада уровня глобальной свободы в 2006 году. На долю этих стран приходится 38% населения мира. По мнению экспертов, пандемия COVID-19 усугубила снижение свободы в мире.