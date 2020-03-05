Узбекистан сохранил статус «несвободной» страны в ежегодном рейтинге международной правозащитной организации Freedom House.

В рейтинге, опубликованном 4 марта, уровень свободы в Узбекистане оценен в 10 баллов из 100, что на один балл выше, чем в прошлом году. Такой же показатель у Азербайджана, Центральной Африканской Республики, Китая и Южной Осетии.

Политические права узбекистанцев оценили в 2 балла из 40, а уровень гражданских свобод — в 8 из 60.

Из стран Центральной Азии в список «несвободных» также вошли Казахстан (23), Таджикистан (9) и Туркменистан (2 балла). Кыргызстан набрал 39 баллов и остается единственной страной в регионе, получившей статус «частично свободная».

Лидерами рейтинга стали Финляндия, Швеция и Норвегия, набравшие по 100 баллов. За ними следуют Нидерланды (99), Люксембург, Канада и Уругвай (по 98 баллов у каждой).

Наихудшие результаты показали Сирия (0 баллов), Эритрея, Южный Судан, Туркменистан (по 2 балла) и Северная Корея (3 балла).

В своем отчете Freedom House отмечает, что уровень свободы по всему миру снижается 14-й год подряд. В 2019 году соблюдение политических прав и гражданских свобод ухудшилось в 64 странах, улучшилось — в 37. При этом права этнических, религиозных и других меньшинств нарушались как в демократических, так и авторитарных странах.