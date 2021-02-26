OOO «Джизакский автомобильный завод», представляющий бренд ŠKODA в Узбекистане, дарит покупателям возможность самостоятельно сконфигурировать комплектацию своего ŠKODA Kodiaq.

ŠKODA Kodiaq — это полноразмерный внедорожник от чешского бренда. В Узбекистане модель представлена в двух комплектациях: пятиместный Ambition и семиместный Style. Модель предлагается с полным приводом, турбированным двигателем объемом 2 л, крутящим моментом 320 Н. м, роботизированной семиступенчатой коробкой DSG последнего поколения и панорамным люком.

Покупателям автомобилей чешской марки в Узбекистане будет доступна возможность собрать автомобиль, выбрав из богатого каталога более 70 опций. Среди них:

информационно-развлекательные системы;

функции активной и пассивной безопасности;

опции комфорта для пассажиров;

зимний пакет;

детали интерьера и многое другое.

Открытие дилерского центра чешcкой марки в Узбекистане состоялось в октябре 2020 года. За короткое время автомобиль ŠKODA Kodiaq уже успел обрести своих почитателей и стал одной из интересных новинок года. Богатая функциональность, лаконичный дизайн, а также набор современных электронных ассистирующих систем и инновационных сетевых возможностей — все это есть у ŠKODA Kodiaq.

Воплотить свои мечты можно вместе со ŠKODA Kodiaq.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров в Узбекистане:

Сall-центр компании: (+998) 71−202−71−71.

Сайт: skoda-avto.uz

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