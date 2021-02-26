OOO «Джизакский автомобильный завод», представляющий бренд ŠKODA в Узбекистане, дарит покупателям возможность самостоятельно сконфигурировать комплектацию своего ŠKODA Kodiaq.
ŠKODA Kodiaq — это полноразмерный внедорожник от чешского бренда. В Узбекистане модель представлена в двух комплектациях: пятиместный Ambition и семиместный Style. Модель предлагается с полным приводом, турбированным двигателем объемом 2 л, крутящим моментом 320 Н. м, роботизированной семиступенчатой коробкой DSG последнего поколения и панорамным люком.
Покупателям автомобилей чешской марки в Узбекистане будет доступна возможность собрать автомобиль, выбрав из богатого каталога более 70 опций. Среди них:
- информационно-развлекательные системы;
- функции активной и пассивной безопасности;
- опции комфорта для пассажиров;
- зимний пакет;
- детали интерьера и многое другое.
Открытие дилерского центра чешcкой марки в Узбекистане состоялось в октябре 2020 года. За короткое время автомобиль ŠKODA Kodiaq уже успел обрести своих почитателей и стал одной из интересных новинок года. Богатая функциональность, лаконичный дизайн, а также набор современных электронных ассистирующих систем и инновационных сетевых возможностей — все это есть у ŠKODA Kodiaq.
Воплотить свои мечты можно вместе со ŠKODA Kodiaq.
Подробную информацию можно получить у официальных дилеров в Узбекистане:
- Driver’s Village Motor Group (Ташкент): (+998) 71−200−07−00, (+998) 91−200−70−70;
- Kokand Auto Trade (Ферганская область): (+998) 73−229−01−00.
Сall-центр компании: (+998) 71−202−71−71.
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