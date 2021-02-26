Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в интервью «Америка овози» (VoA) заявила, что парламент Узбекистана сейчас является полностью независимым органом.

Она не согласна с утверждениями, что парламент зависим от президента.

«Слова о том, что парламент слушается президента, относятся к прошлому времени, прошлому мировоззрению. Действительно, парламент рассматривал те вопросы, о которых говорил президент. Даже согласовывались принимаемые решения. Сейчас это не так. Сейчас мы сами формируем повестку дня. Кто раньше позволял парламенту изучать энергетическую систему или Сардобу? Мы же изучили, выехали на место для обсуждения, вызвали на допрос ответственных лиц, дали указания. Это разве не благодаря независимости парламента?», — спросила глава Сената.

Председатель верхней палаты парламента заявила, что Сенат не выстраивает работу таким образом, чтобы «кому-то понравится».

«Самое главное, как говорит президент, удовлетворение людей. А мы — представители народа… Это нравится президенту, потому что мы знаем политику президента. Политика президента — удовлетворить людей…», — заявила она.

Танзила Нарбаева заверила, что в настоящее время никто не оказывает давления на парламент.

«Сейчас мы полностью независимы. Никто не оказывает давления на нас. Никто не говорит: „Сделай так, как я прошу. Рассмотри или не рассматривай этот вопрос“. Такие слова сейчас уже вышли из повестки дня», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

По её словам, в Сенате могут не одобрить закон, который просмотрен Администрацией президента или даже принят 150 депутатами в Законодательной палате, если документ не отвечает стандартам в области прав человека, негативно влияет на рейтинги Узбекистана или представляет интересы отдельного ведомства. Например, в 2020 году верхняя палата отклонила шесть законов.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан вынужден упорядочивать практически все вопросы, связанные с социально-экономической жизнью страны, с помощью президентских актов. Глава государства указал, что можно сосчитать на пальцах законы, которые выдвинуты по инициативе депутатов. Президент критиковал депутатов за низкую инициативность ещё в 2017 году.