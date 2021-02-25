В Риштанском районе Ферганской области 22 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста, сообщило областное УВД.

Водитель Malibu Х. А. на улице Тукимачилар наехал на велосипедиста У. М., который пересекал проезжую часть. В результате мужчина скончался на месте происшествия.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).