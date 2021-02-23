В 2021 году в гидроэнергетической отрасли планируется реализовать 16 инвестиционных проектов на сумму 1,42 млрд долларов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в понедельник, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, будет построено 11 новых гидроэлектростанций с общим объёмом выработки 587 мегаватт электроэнергии. Остальные 5 проектов предусматривают модернизацию действующих электростанций с увеличением их мощности.

Президент поручил повторно изучить все проекты и доработать их с акцентом на качество, отмечается в сообщении.

Главе государства также презентовали инвестпроекты, которые намечено реализовать в Навоийской области. В этом году в регионе планируется выполнить 576 проектов общей стоимостью 18,6 трлн сумов.

В разрезе отраслей проекты распределены: 200 — в промышленности, 179 — в сфере услуг, 197 — в сельском хозяйстве. Намечено также наладить выпуск импортозамещающей продукции на сумму 123 млн долларов, а также экспорт на 125 млн долларов.

Для химической отрасли сформировано 20 проектов, из которых 9 будут реализованы в нынешнем году. В текстильном направлении запланировано открытие 28 предприятий во всех районах и городах области.