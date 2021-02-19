Хоким Уйчинского района Наманганской области Мухаммадаюбходжа Апаков, занимавший этот пост с августа 2018 года, будет освобождён от должности. Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», вопрос об этом на сессии кенгаша народных депутатов области в пятницу поставил президент Шавкат Мирзиёев.

Помимо хокима, будут уволены прокурор, начальник отдела внутренних дел и глава налоговой инспекции. Причина — недостатки в работе, плохие экономические показатели района и невыполнение поручений.

Президент заявил, что положение в Уйчинском районе «худшее в республике и Намангане».

«Худшее положение в республике, в Намангане самое последнее место… Из-за таких, как вы, я не могу уснуть ночами… По итогам сессии я приму решение, оставить вас в должности или уволить. Говорить надо перед своей совестью, мне не нужны высокопарные слова. Я сразу пойму — кто играет в политику, а кто говорит от сердца», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев подверг критике хокима района, который за 2,5 года работы «как будто не знал о проблемах района» и не решал их своевременно.

Глава государства поручил профильным министерства и ведомства назначить на их места молодых людей.