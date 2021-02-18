Министерство юстиции ответило на статью Дильмурада Юсупова «Вынужденная или намеренная бюрократия? Регулирование гражданского общества в Узбекистане», вышедшую на «Газете.uz». Публикуем ответ ведомства без сокращений.

Ответ Министерства юстиции

Цель представленного министром юстиции 15 февраля 2021 года отчёта — обеспечение открытости деятельности органов юстиции, подведение итогов проделанной работы и подробное информирование общественности о них.

Министерство юстиции считает важным внести некоторые уточнения по вопросам сферы развития гражданского общества, затронутым в ходе дискуссии с представителями СМИ и блогерами, так как в статье отдельные моменты преувеличены субъективными суждениями для того, чтобы привлечь внимание к теме.

Регистрация негосударственных некоммерческих организаций (далее — ННО) как правовой институт динамично развивается в стране на протяжении уже продолжительного времени. Безусловно, регистрация приобретает особый смысл в условиях защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, достижения социальных, культурных и образовательных целей, осуществления благотворительной деятельности, то есть отношениях, в которых присутствует множество субъектов и требуется подтверждение легальности их существования.

Так, динамика развития ННО с 2014 года — 7866, 2015 года — 8219, 2016-го — 8447, 2017-го — 9235, 2018-го — 9860, 2020-го — 10502, то есть показывает значительный ежегодный прирост.

В соответствии с законодательством ННО подлежат обязательной регистрации. Но вместе с тем при принятии решения об учреждении ННО, первое, на что нужно обратить внимание, — это законодательство, которое регулирует порядок создания ННО и её деятельности.

Нужно быть осведомлённым человеком во многих областях законодательства в сфере ННО, поскольку недостаточно знать только основные положения закона «О негосударственных некоммерческих организациях» и Положения о порядке государственной регистрации негосударственных некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Кабинета министров от 10 марта 2014 года (№57).

Но при этом обращается внимание на отсутствие в законодательстве нормы, предусматривающей вопрос регистрации какого-либо ННО, включая регистрацию самоинициативных организаций в особом либо ускоренном порядке рассмотрении. Тем самым установлены единые требования для всех, без исключения.

В процессе регистрации ННО может быть множество оснований для отказа. Все они указаны исчерпывающим образом в законодательстве.

Недостоверные сведения и неправильно оформленные документы, сдаваемые учредителями, во многих случаях являются причинами отказа в регистрации.

Ввиду того, что заявители не представляют в регистрирующий орган полный перечень документов и информации по организационно-правовой форме ННО, регистрирующему органу не всегда предоставлена возможность указать полный перечень допущенных недостатков по документам.

Во избежание такого варианта отказа необходимо соблюдать точный перечень требующихся документов и предоставлять пакет документов в полном соответствии с ним.

Отказ в регистрации можно получить в случае выявления ненадлежащих учредителей ННО. К учредителям ННО разнообразных организационно-правовых форм выдвигаются разные требования. Например, общественные объединения создаются по инициативе не менее 10 граждан, а ассоциации (союзы) ННО могут создаваться по инициативе не менее 2-х ННО.

Общественным фондом признаётся не имеющая членства ННО, созданная физическими и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, социальные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. При несоблюдении данного требования, заявители получают отказ в регистрации.

Во всех организационно-правовых формах учредитель-физическое лицо должно быть полностью дееспособное. Также учредителями могут быть иностранные граждане, законно находящиеся в момент регистрации на территории Узбекистана. При проведении экспертизы изучается документ, подтверждающий законность нахождения гражданина на территории страны. Это может быть вид на жительство или виза.

Вышеуказанное подразумевает за собой изучение личности учредителей ННО, поскольку лицо не может являться учредителем ННО, если:

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства вынесено решение о нежелательном пребывании и проживании этих граждан на территории Узбекистана;

в отношении физического лица было вынесено решение суда с указанием на то, что он является недееспособным либо его деятельность является экстремисткой или лишен права на определённое время занимать те или иные должности на предприятиях, в учреждениях или организациях либо заниматься той или иной деятельностью.

Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности документов о регистрации ННО на предмет их соответствия законодательству, а также вправе, в случае необходимости, направить соответствующим организациям документы, представленные для регистрации ННО, для проведения экспертизы. Вместе с тем документы не направляются другим действующим ННО для того, чтобы получить их мнение, так как они не являются частью регистрационной процедуры.

Отказ в регистрации ННО также возможен в случае указания недостоверных сведений в документах на регистрацию. В заявлении на регистрацию все данные об учредителях указываются в соответствии с паспортом или учредительными документами (если учредитель юридическое лицо). Отказ по основаниям нецелесообразности создания ННО не допускается.

О регистрации Молодёжного центра волонтёров Oltin qanot

Инициаторы Молодёжного центра волонтёров Oltin qanot несколько раз обратились в Управление юстиции Ташкента по вопросу регистрации. Однако документы, приложенные к заявлению, не отвечали требованиям законодательства полностью.

К примеру, при подаче заявления устав организации не отвечал требованиям, предусмотренным в статье 17 Закона «О негосударственных некоммерческих организациях».

Инициаторами подавались документы без устранения указанных недостатков, когда заявителям разъяснено право повторного обращения после их устранения.

При этом заявители в случае несогласия с принятым решением об отказе в регистрации вправе обжаловать любые решения органов юстиции в судебном порядке.

Проект Кодекса об ННО

Необходимо отметить, что при разработке проекта Министерство юстиции посредством СМИ и социальных сетей призвало общественность к сотрудничеству в разработке проекта.

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию проекта с учётом анализа существующих проблемных вопросов и предложений по их решению, представленных членами рабочей и экспертной группы, а также предложений общественности и государственных органов.

С учётом объёма работ, важности целей и задач проекта, срок его внесения в правительство для рассмотрения отсрочен в установленном порядке. На сегодняшний день окончательная редакция проекта не утверждена рабочей и экспертной группами и не выставлена на общественное обсуждение.

Особо обращается внимание на тот факт, что рабочие и экспертные группы работают над единым проектом кодекса с привлечением представителей институтов гражданского общества. Предложения, поступившие от Ассоциации инвалидов и Института демократии и прав человека — членов экспертой группы, приняты к сведению и для дальнейшей работы по проекту.