Коронакризис вызвал неопределенность во всем мире и оказался беспрецедентным случаем в новейшей истории человечества. Оценка рисков и определение дальнейших действий были крайне сложны. Одно понимали все — нужно реагировать и принимать оперативные решения с учетом новых реалий.

В условиях пандемии банковскому сектору пришлось полностью пересмотреть свои краткосрочные и долгосрочные планы. В частности, «Асакабанк» начал вводить корректировки в свою стратегию развития с учетом новых реалий, так как у банка был выстроен масштабный план еще в начале 2020 года.

Начальник департамента стратегического развития и экономического анализа АО «Аскабанк» Джафар Саидов рассказал, как банк планирует реализовать намеченные планы в стратегии, о новом бизнес-блоке и перспективах регионального расширения.

Итоги 2020 года

«Асакабанку» пришлось подстраиваться под условия, диктуемые временем. Было важно вовремя перестроить все перспективы и риски за небольшой отрезок времени. Главным критерием удержания своих позиций стал упор на диалог с клиентами, доступность и качество оказываемых услуг.

За последний год из-за пандемии банк старался помочь всем клиентам, у которых возникали проблемы. Отворачиваться от них в трудные времена не соответствует стилю ведения бизнеса «Асакабанка».

«В частности, политика поддержки заемщиков банка была выстроена с упором на сохранение бизнеса клиентов путем реструктуризации и дополнительного финансирования с учетом рисков. Ведь банкротство клиента или изъятие заложенного имущества приведет к увеличению нерентабельных активов и операционных расходов, связанных с содержанием основных средств, принятых в счет погашения обязательств заемщиков, что негативно отразится на прибыльности банка», — рассказал начальник департамента стратегического развития и экономического анализа «Асакабанка» Джафар Саидов.





Если оценить прошедший год по цифрам и показателям, чистая прибыль «Асакабанка» в 2019 году составляла 166,5 млрд сумов, а в 2020 году — 340,6 млрд сумов. Рентабельность капитала выросла почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 5,3%. Кредитный портфель банка вырос на 7,8 трлн сумов или рост — почти на 30% по сравнению с концом предыдущего года. Депозиты клиентов увеличились на 19,8% — физических на 36% и юридических — на 17%.

Стратегия на 2021−2023 года

План, который был составлен в начале 2020 года, полностью заменен на более усовершенствованный документ — стратегию 2021−2023. В его основу которого лег указ Шавката Мирзиёева №УП-5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» от 13 мая 2020 года.

Создавалась стратегия банка в непростых условиях, так как для ее разработки были привлечены международные специалисты по рекомендации ЕБРР. В условиях пандемии работа была организована в режиме онлайн, что дополнительно усложнило работу.

Все же не бывает работы без трудностей. Сотрудники «Асакабанка» смогли составить план перезагрузки. В условиях неопределенности было бы глупо прогнозировать далекое будущее. Именно поэтому банк предпочел реалистичный среднесрочный план. Был проведен тщательный анализ рынка и изучены прогнозы международных финансовых институтов — АБР, Международного банка, МФК и ЕБРР. На их основе была построена стратегию — поставлены масштабные задачи сроком реализации в три года.

Разработка стратегии состоит из двух этапов. Сам процесс и запись планов на бумагу — это часть работы. Основная сложность состоит в его реализации и практическом применении. Именно внедрение разработанной стратегии в обиход даст практические результаты. В ином случае — это просто документ с красиво написанными перспективами.

В связи с этим, исходя из стратегии банка, была разработана дорожная карта банка по ее реализации, которая включает в себя десятки масштабных проектов с конкретными механизмами реализации и сроками.

Реализация стратегии и внедрение всех этих проектов в сроки даст новый импульс банку и возможность перейти на клиентоориентированную модель обслуживания, увеличить количество дистанционных услуг, построить более тесное отношение с клиентами банка. Также это поможет быть готовым конкурировать с новыми игроками в банковском секторе страны.

Сегментация клиентов

Банк внедрил в стратегию методологию сегментации клиентов. Она позволяет банку понять, кто его клиент — появляется целевой профиль. Это поможет в кратчайшие сроки разрабатывать продукты под конкретного клиента или группу клиентов.





Банк разбил эти показатели на несколько мелких сегментов — групп — и четко указывает, кем является его клиент. Например, при сегментации малый и средний бизнес делится на несколько групп, когда как крупный — на крупный и корпоративный бизнес.

«Цитируя президента Шавката Мирзиеёва: „Надо укрупнять существующие предприятия, помогать им на стадии перехода в крупный бизнес“, хотелось бы отметить, что малый и средний бизнес играет огромную роль для экономики нашей страны. Целью „Асакабанка“ в этом плане является не только содействие в их деятельности, но и помощь в росте», — отметил Джафар Саидов.

Банк планирует трансформацию вертикали малого и микробизнеса (ММБ), так как его представители почти всегда пользуются одинаковыми видами банковских услуг. ММБ считается массовым сегментом или корпоративной розницей. Как правило, крупному бизнесу необходимы почти все существующие продукты банка, начиная с простого оборота средств на его счету и заканчивая гарантиями, аккредитивами и другими продуктами. В то время как ММБ нужны кредиты и оборот на банковском счете и так далее.

Что касается среднего бизнеса, он всегда имеет больший потенциал превратиться в крупный. Именно поэтому подход к нему должен быть индивидуальным.





Раньше структура банка была построена в зависимости от его продуктов. К примеру, сотрудники «Асакабанка» оценивали продукты, когда клиенты были отдельными лицами. Это требовало очень много рабочей силы и сильно увеличивало срок обслуживания клиентов.

Исходя из новой стратегии, в банке отошли от продукториентированной бизнес-модели и начали клиентоориентированную деятельность. То есть теперь оцениваются группы клиентов и строятся соответствующие модели обслуживания. Это в ближайшем будущем существенно увеличит скорость и качество сервиса. В связи с этим недавно был создан новый бизнес-блок, куда вошли такие направления, как «розничный бизнес», «корпоративно-средний бизнес» и «малый и микробизнес».

Планы на ближайшее будущее

«Асакабанк» строит оптимистические прогнозы насчет будущего, так как сейчас банковский сектор терпит большие изменения во всем мире. Клиенториентированные банковские услуги становятся приоритетными. Банки не просто дают кредиты, чтобы удовлетворить потребности клиента в капитале, а стараются содействовать развитию его бизнеса. В частности, успешные игроки мирового банковского рынка применяют технологии экосистем. То есть клиент получает мириады финансовых и нефинансовых услуг для развития своего бизнеса.

«Для меня банк — это производственная организация, некий завод по производству услуг. Они должны быть качественными и по приемлемой цене. Быть ближе к клиенту — вот главная цель наших ближайших планов», — добавил Джафар Саидов.





Также важно помнить, что банк — это бизнес и любое дело должно приносить прибыль. Для оптимизации доходности «Асакабанк» запускает полноценный механизм по ведению бизнеса, начиная с продуктового маркетинга, заканчивая управлением операционных и репутационных рисков. Банк будет полностью трансформирован по международным стандартам.

Ключ к новому банкингу — это автоматизация. И главная задача «Асакабанка» — это превращение в полноценного конкурентного финансового игрока на банковском рынке Узбекистана. Это конкуренция наряду с местными игроками банковского сектора с международными банками, которые в последние годы активно интересуются рынком Узбекистана.





В ближайшем будущем ожидается рост присутствия «Асакабанка» во всех регионах. В Ташкенте проживает примерно 4 млн жителей, а остальные 30 млн — в других регионах. Поэтому банки могут много чего предложить. И только постоянная работа над собой с налаживанием обратной связи с клиентами укажет на новые горизонты работы.

В рамках дорожной карты по трансформации банка в 2021 году «Асакабанк» запускает несколько проектов:

оптимизацию услуг дистанционного обслуживания, новые приложения интернет- и мобайл-банкинга;

внедрение систем СRM, BPM, DWH, HR и BI для ускорения бизнес-процессов, на основе которых появится возможность управленческой отчетности и систематизированный клиентский путь;

внедрение системы Jira и Confluence для улучшения процесса проектного управления банка. Ведь несколько десятков проектов трудно мониторить без вспомогательных технологий.

Что касается мировых тенденций, банковские цифровые технологии будут стремительно развиваться, и «Асакабанк» постарается идти в ногу со временем.

Получить подробную информацию можно в круглосуточном контакт-центре по телефону: 1152.

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