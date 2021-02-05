Президент Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии Ферганского областного кенгаша народных депутатов прокомментировал работу премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщило УзА.
Глава государства заявил, что министры должны посещать регионы, оказывать содействие их развитию, потому что они «не становятся членами правительства только для того, чтобы охранять [свой кабинет] в Ташкенте». Он вспомнил период, когда был хокимом Самаркадской области (2001−2003 годы), а действующий премьер-министр Абдулла Арипов — генеральным директором Узбекского агентства почты и телекоммуникаций.
«Почему я [Абдуллу] Арипова беру с собой — этот человек не изменится. У него другое отношение к своей профессии, он честный человек. Когда я был хокимом в Самарканде, только этот министр приезжал ко мне, спрашивал о проблемах: „Шавкат Миромонович, вы стали хокимом, у вас есть ко мне поручения?“. Ни один другой министр не приезжал. Сказал, что в Ургуте нет телефона. Он сам занимался этим три дня, решил вопрос… Министр должен быть таким», — сказал президент.
Напомним, Абдулла Арипов находится на посту премьер-министра Узбекистана с декабря 2016 года. Более 10 лет — с мая 2002 года по август 2012-го — работал заместителем премьер-министра. Параллельно в 2005—2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации. В январе 2020 года был повторно утвержден на должность главы правительства.
В январе прошлого года Шавкат Мирзиёев заявил, что возвращение Абдуллы Арипова в 2016 году на пост вице-премьера было «делом справедливости». По словам президента, премьер «прошел через тяжелую клевету, но не сломался».
Мурад Назаров
Абдулла Нигматович хакикаттан хам камтар, мехнатсевар, эътиборли ва эшитишни биладиган рахбар. Уларни купчилик тадбиркорлар каби, чин юракдан хурмат киламан. Президентимиз улар хакларидаги таърифга хам тулик кушиламан.