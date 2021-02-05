Президент Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии Ферганского областного кенгаша народных депутатов прокомментировал работу премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщило УзА.

Глава государства заявил, что министры должны посещать регионы, оказывать содействие их развитию, потому что они «не становятся членами правительства только для того, чтобы охранять [свой кабинет] в Ташкенте». Он вспомнил период, когда был хокимом Самаркадской области (2001−2003 годы), а действующий премьер-министр Абдулла Арипов — генеральным директором Узбекского агентства почты и телекоммуникаций.

«Почему я [Абдуллу] Арипова беру с собой — этот человек не изменится. У него другое отношение к своей профессии, он честный человек. Когда я был хокимом в Самарканде, только этот министр приезжал ко мне, спрашивал о проблемах: „Шавкат Миромонович, вы стали хокимом, у вас есть ко мне поручения?“. Ни один другой министр не приезжал. Сказал, что в Ургуте нет телефона. Он сам занимался этим три дня, решил вопрос… Министр должен быть таким», — сказал президент.

Напомним, Абдулла Арипов находится на посту премьер-министра Узбекистана с декабря 2016 года. Более 10 лет — с мая 2002 года по август 2012-го — работал заместителем премьер-министра. Параллельно в 2005—2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации. В январе 2020 года был повторно утвержден на должность главы правительства.

В январе прошлого года Шавкат Мирзиёев заявил, что возвращение Абдуллы Арипова в 2016 году на пост вице-премьера было «делом справедливости». По словам президента, премьер «прошел через тяжелую клевету, но не сломался».