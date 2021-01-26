В социальных сетях распространилась информация о планирующемся сносе двух верхних этажей нового девятиэтажного дома на улице Фирдавси, 84 в Самарканде. Недавно переехавшие жильцы заявляют, что новостройка имеет недостатки, а собственники квартир заселены в дом, который не сдан в эксплуатацию.

В Главном управлении архитектуры и строительства (ГУАС) Самаркандской области сообщили, что жилой объект был построен компанией «Пастдаргом курилиш моллари» на месте частных домов, принадлежавших 104 владельцам. В многоэтажке имеется 534 квартир, из которых 392 уже проданы.

Строительные работы были начаты на основе решения хокима Самарканда от 23 марта 2017 года. В декабре того же года было получено заключение ГУП «ТашкентбошпланЛИТИ», а до вынесения решение главы города — 5 марта — было поручено начать архитектурное проектирование дома. 22 августа 2017 года строительство объекта одобрил Архитектурно-градостроительный совет, спустя два дня было выдано заключение государственной экспертизы. В начале сентября того года Инспекция по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства выдала разрешение на строительно-монтажные работы, говорится в сообщении.

Тогда же объект изучила республиканская рабочая группа. Из-за расположения дома в охраняемой территории исторического центра Самарканда было предписано снести 8−9-е этажи дома, оставив только 7 этажей. Позже в связи с незаконченными строительными работами и невыполнением требования рабочей группы инспекция отказалась принимать в эксплуатацию многоэтажный дом.

1 марта 2019 года областной хокимият утвердил меры по устранению выявленных недостатков, указав на необходимость решения проблем с низким давлением газа, поставкой воды и электроэнергии. В ГУАС и инспекции тогда заявили, что решение этих задач не входит в их полномочия. Позже строительство объекта снова изучила республиканская рабочая группа и предписала снести два верхних этажа.

13 марта того же года хокимият Самарканда направил в экономический суд города иск о сносе верхних этажей дома, но 8 мая производство дела было приостановлено. Министерство культуры и «ТошкентбошпланЛИТИ» выдали заключение о высоте здания и нормах градостроительства. Ведомства поручили заказчику подготовить проектно-сметную документацию, а владельцу дома — снести указанную часть.