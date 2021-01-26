26 января примерно в 16:00 в махалле «Ёшлик» в Навои рухнул башенный кран, задействованный в строительстве многоэтажного дома, сообщила пресс-служба областного хокимията.
По предварительным данным, крановщик получил легкие травмы и был госпитализирован.
Хокимият сообщает, что строительством многоэтажного дома занималась компания Shohjaxon Shamshiri. Она зарегистрирована в мае 2018 года в Юнусабадском районе Ташкента. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и руководителем предприятия является Лазизжон Муродуллаевич Усмонов.
«Газете.uz» не удалось найти данные о Shohjaxon Shamshiri в онлайн-рейтинге строительно-подрядных организаций Министерства строительства.
Georg Lepzunski
Сколько нам открытий чудных.. Прокуратура, сделайте генеральную проверку всех строящихся объектов!
Алина Цой
Ужаааас!
Крановщик — счастливчик, в рубашке родился, слава Богу, что жив остался!
Скоро строительным работами у нас будут заниматься все, кому не лень. А что, продавцу стройматериалов можно, а продавцу сантехники нельзя что ли? Уставной фонд этого горе-застройщика всего 8 тыс $! Где контроль Минстроя? Кто дал разрешение заниматься строительством жилых зданий непрофильной организации?
Не удивляйтесь потом, что у нас будут происходить техногенные катастрофы — будут рушиться строящиеся и, самое страшное, сданные в эксплуатацию жилые здания, рушиться мосты, гидросооружения..
Куда мы катимся???
Елена Журавлёва
И так будет, кто хочет тот и строит, кошмар, что у нас творится