26 января примерно в 16:00 в махалле «Ёшлик» в Навои рухнул башенный кран, задействованный в строительстве многоэтажного дома, сообщила пресс-служба областного хокимията.

По предварительным данным, крановщик получил легкие травмы и был госпитализирован.

Хокимият сообщает, что строительством многоэтажного дома занималась компания Shohjaxon Shamshiri. Она зарегистрирована в мае 2018 года в Юнусабадском районе Ташкента. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Единственным учредителем и руководителем предприятия является Лазизжон Муродуллаевич Усмонов.





«Газете.uz» не удалось найти данные о Shohjaxon Shamshiri в онлайн-рейтинге строительно-подрядных организаций Министерства строительства.

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