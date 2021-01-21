Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 января составил 34,9 млрд долларов, увеличившись на 2 млрд долларов по сравнению с декабрём, следует из данных Центрального банка.

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) повысились на 1,9 млрд долларов и достигли 33,8 млрд долларов.

Это первое повышение золотовалютных резервов страны за последние нескольких месяцев. Как пишет Spot.uz, нынешних резервов хватит на финансирование более 20 месяцев импорта. Это намного больше рекомендованного международными организациями показателя для развивающихся стран, который составляет три месяца.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения.