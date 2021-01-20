Заместитель министра внутренних дел по охране общественного порядка Азизбек Исроилович Икрамов постановлением президента Узбекистана от 18 января освобождён от должности заместителя министра по поддержке махалли и семьи. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Азизбек Икрамов занимает пост заместителя главы МВД с ноября 2019 года. В феврале 2020 года он был дополнительно назначен замминистра по поддержке махалли и семьи.

Министерство по поддержке махалли и семьи было создано указом президента в феврале прошлого года. Среди его основных задач — «содействие в полноценном и эффективном внедрении в обществе принципа „Благоустроенная и безопасная махалля“» и «установление тесного сотрудничества с органами самоуправления граждан по оздоровлению социально-духовной атмосферы в семьях и махаллях».