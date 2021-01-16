Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января на встрече в Юнусабадском районе высказался о новом хокиме района Жахонгире Иброхимове.

Как передает корреспондент «Газеты.uz», глава государства отметил, что в лице Жахонгира Иброхимова «в Юнусабад приходит новая сила».

«Новый хоким Юнусабадского района четыре месяца работал хокимом Бектемирского района. Это была репетиция. Теперь он хоким района с 352-тысячным населением. Он до этого проработал заместителем хокима Сырдарьинской области, набрался опыта… Теперь он будет ценить горячую воду, коттеджи, магазины, благоустроенные и освещённые улицы Ташкента», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что Жахонгир Иброхимов «прибыл в район с раскладушкой».

«Я сказал Ибрагимову, либо ты выполнишь задачи по Юнусабаду, либо ты не оправдаешь доверие. Поэтому он прибыл в этот район с раскладушкой. Он не будет спать на ней в хокимияте, а вместе со своей командой — в махалле сектора… Если ему не нравится запах махалли, то уйдёт. Мне нравится запах махалли. Запах махалли — голос народа», — отметил он.

Глава государства также сообщил о назначении нового первого заместителя хокима по вопросам экономики и предпринимательства из Министерства экономического развития и сокращения бедности. Как уточнили «Газете.uz» в министерстве, новым замхокима стал Амрбек Мухитдинов, работавший в департаменте Минэкономразвития.

Слева направо: бывший хоким Юнусабадского района Рахманбек Усманов (ныне — заместитель министра транспорта), новый хоким района Жахонгир Иброхимов, предположительно новый первый замхокима Амрбек Мухитдинов. Далее — начальники налогового управления, прокурор и начальник УКД ОВД района.

Шавкат Мирзиёев предупредил, что сохранит в должности руководителей секторов — прокурора, начальника налогового управления, начальника Управления внутренних дел, если «кенгаш народных депутатов даст такую рекомендацию».

«Если хоким и его заместители, а также руководители секторов в течение месяца подготовят презентацию на основе задач президента о работе, которую они проделают в махаллях, и смогут защитить её в кенгаше народных депутатов, а затем кенгаш даст мне такую рекомендацию, я оставлю этих троих на работе», — заявил он.

При этом президент подчеркнул, что если депутаты кенгаша как народные представители будут «безразлично поднимать руки», то они «совершат предательство в отношении народа».

Шавкат Мирзиёев добавил, что хоким, его заместители и руководители секторов должны показать, как они собираются повысить валовый региональный продукт района в два раза, снизить уровень безработицы и решить другие проблемы, чтобы «сохранить работу».

«Я не удовлетворён методом работы, системой и результатами в Юнусабадском районе. Если будем работать по новой системе, будет результат… Хотите этого или нет, но нам нужно делать работу, которая нравится народу. Тогда мы сможем достичь поставленных нами целей», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что у Юнусабадского района есть все возможности, чтобы занять первое место по экономике среди районов Ташкента.

«Экономически стабильный район сможет решить социальные вопросы. Нужны деньги для этого. Нужно дать дорогу предпринимателю, не должно быть коррупции и взяточничества, нужно верить в молодёжь…», — указал он.

Предыдущий хоким Юнусабада Рахманбек Усманов, занимавший этот пост с октября 2018 года, накануне был назначен заместителем министра транспорта Узбекистана.