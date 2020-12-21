С 25 декабря в Узбекистане вводится порядок проведения экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в страну лиц. Такое решение принято Специальной республиканской комиссией, сообщил оперативный штаб МИДа.

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счёт посетителей.

Порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

При получении положительного результата экспресс-теста, пациенты будут размещены в специализированные медицинские учреждения по лечению коронавирусной инфекции или направлены на лечение в домашних условиях.

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, антигенные тесты обычно используются для диагностики респираторных патогенов, включая вирусы гриппа и респираторно-синцитиальный вирус. Антигенные тесты — это иммуноанализы, которые выявляют наличие определенного вирусного антигена, что указывает на текущую вирусную инфекцию. Для проведения теста берутся образцы носовых и носоглоточных мазков. Результаты теста обычно готовы в течение 15 минут.