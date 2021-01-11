Партия Nur Otan, возглавляемая первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с 71,09% голосов стала лидером парламентских выборов, прошедших в стране 10 января, сообщило агентство Казинформ со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

За Демократическую партию Казахстана «Ак жол» проголосовали 10,95%, за Народную партию Казахстана — 9,10%. Таким образом, три лидирующие партии проходят в парламент.

Народно-демократической партии «Ауыл» отдали голоса 5,29% избирателей, партии ADAL — 3,57%.

Явка на парламентских выборах составила 63,3%.

Ранее в понедельник участники сессии Ассамблеи народа Казахстана избрали еще девять депутатов мажилиса, представляющих различные этносы, проживающие в стране.

Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер.

Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана — консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в стране. Срок полномочий депутатов мажилиса — пять лет.



