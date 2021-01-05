Правительство 31 декабря внесло изменения в решения, направленные на поддержку нуждающихся в социальной защите слоёв населения, сообщило Министерство юстиции.

Документом отменено требование наличия семи и более детей в возрасте до 16 лет при предоставлении жилья многодетным семьям. Изменения внесены в положение о порядке учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределения и предоставления жилья в государственном жилищном фонде. Помимо этого, отменено требование наличие пяти и более несовершеннолетних детей при бесплатном предоставлении крупного рогатого скота многодетным семьям.

В соответствии с Семейным кодексом, многодетной считается семья, в которой есть четверо и более детей, не достигших 18 лет. При этом, если один или более из них обучаются по очной форме в организациях среднего специального и профессионального, высшего образования и не достигли 22 лет, эта семья также считается многодетной.