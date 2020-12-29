В научной литературе по экономке и политологии много лет существовало практически консенсусное мнение о том, что уровень демократизации и экономический рост не связаны между собой. Устоявшийся консенсус говорил о том, что экономический рост в принципе возможен и без демократизации. Большинство исследований показывали, что уровень демократизации навряд ли имеет положительное или отрицательное влияние на экономический рост.

Конечно, экономисты скрупулёзно документировали немало явных преимуществ демократий, касающихся их способности избегания катастрофических решений, которые зачастую случаются в автократиях. Например, нобелевский лауреат по экономике и один из выдающихся исследователей в области бедности и голода Амартия Сен пришёл к выводу, что голод не может возникать при демократиях, и, более того, все исторические примеры массового голода случались исключительно в автократиях.

Но несмотря на то, что катастрофически плохие экономические решения в демократиях случаются реже, в среднем, демократии развивались не намного лучше, чем автократии.

Стоит обозначить, почему средние показатели не слишком информативны. Демократии и автократии действительно, в среднем экономически росли примерно одинаково, но автократии росли либо очень быстро, либо очень медленно. Получается, что жизнь в автократии подобна игре в лотерею: если «повезёт» с правителем, то можно расти очень быстро, а если «не повезёт», то разруха и голод на долгие годы обеспечены.

Конечно, примеров успешных автократий множество, но ещё больше примеров неудачных автократий. Говоря языком статистики, результаты роста автократий имеют намного большую дисперсию, чем истории роста демократий.

В своей работе Гектор Алмейда и Данель Феррейра показывают, что вариация экономического роста в автократиях в 4,5 раза больше, чем в демократиях. Если переводить с языка статистики на человеческий, то в автократиях разница между показателями роста в экономические «успешной» и «не успешной» стране в 4,5 раза больше, чем в демократических.





Темпы роста автократий и демократий в период 1970—1989 годов. График из работы Алмейда и Феррейра.

Эта закономерность хорошо проиллюстрирована в словах известного российского политолога Владимира Гельмана о том, что «на каждого Ли Куан Ю приходится десять Мугабе».

Резюмируя литературу: демократизация ведёт к медленному, но верному росту, а авторитаризм чреват либо быстрым ростом, если повезёт с лотереей и ко власти придёт компетентный автократ, либо долгими годами бедности и несвободы, если не повезёт (что, конечно, случается намного чаще).

Источником консенсуса о невлиянии политического строя на экономическое развитие являются работы (1,2) гарвардского экономиста Роберта Бэрроу, который, используя регрессионный анализ, заключил, что нет достаточных оснований полагать, что увеличение политических прав ведёт к увеличению роста экономики.

Забегая вперёд скажу, что эта моя статья про научную работу, которая была опубликована в 2019 году и которая опровергает выводы Бэрроу. По-настоящему звёздная команда, состоящая из Дарона Аджемоглу из МТИ, Суреша Найду из Колумбийского, Паскаля Рестрепо из Бостонского, Джеймса Робинсона из Чикагского университетов, опубликовали статью, в которой показывают, что демократизация на самом деле является причиной экономического роста. Повышение уровня демократизации ведёт к увеличению благосостояния страны.

В статье авторы используют достаточно хитроумные методологические новшества, которые наконец позволили ответить на этот вопрос, мучающий многих исследователей уже долгие годы.

Методологическое Лирическое отступление

Прежде чем говорить о результатах нового исследования, совершим лирическое отступление. К сожалению для науки и к счастью для людей, экономисты, в отличие, например, от физиков, не могут себе позволить проводить эксперименты во многих интересных вопросах. Потому что объектом изучения экономистов является поведение людей. Эксперименты невозможны особенно в таких вопросах, как тип режима и экономический рост. Именно поэтому статистические корреляции демократизации и роста не могут сказать нам о причинно-следственных связях.

То есть, то, что Роберт Бэрро не нашел корреляции между демократизацией и ростом, вовсе не означает, что причинно-следственной взаимосвязи не существует, и также это не означает, что она существует. Поэтому работа Аджемоглу и соавторов важна ещё и с методологической точки зрения. Они показывают именно причинно-следственную связь, не корреляцию. Их результаты говорят о том, что демократизация страны увеличивает доходы на душу населения на 20%, по сравнению с тем, если бы страна оставалась бы автократией.

Как я уже говорил, экономисты не могут делать эксперименты над людьми. Здесь возникает естественный вопрос, как Аджемоглу и соавторы могут говорить, что демократизация является именно причиной, а не следствием роста, если они не проводили экспериментов?

Как вообще устанавливают причинно-следственную связь в науке с помощью экспериментов?

Попробую объяснить это на примере медицины. Когда исследователи хотят узнать эффект какого-то лекарства или вакцины, они выбирают достаточно большое количество людей, затем разбивают их на две группы: контрольную группу и экспериментальную группу. Экспериментальная группа получает настоящее лекарство или вакцину, а контрольная группа получает «пустышку». По итогам эксперимента исследователи измеряют эффект действия лекарства или вакцины, сравнивая показатели контрольной и экспериментальной групп. Если не делить участников на группы, то невозможно с уверенностью сказать, что именно лекарство или вакцина повлияло на здоровье, а не какие-нибудь другие переменные. Например, именно так проверяли эффективность вакцин от коронавируса. Какой-то группе дали настоящее лекарство а какой-то дали плацебо. Что бы проверить эффект нужно сравнить эти две группы

Точно так же в экономике для определения эффективности интервенций используются эксперименты. Но так как в вопросах касающихся типа режимов провести эксперимент невозможно, экономисты смотрят на так называемые «натуральные эксперименты» — то есть такие интервенции, которые выглядят так, как будто это был подготовленный эксперимент. Например, когда в одном штате США поменяли законодательство в области минимальной оплаты труда, экономисты сравнили районы в «экспериментальном» штате (в том, где поменяли законодательство) и смежные районы в «контрольном» штате (регионах соседнего штата, где аналогичный новый закон не принимали) и смогли установить именно причинно-следственный эффект трудового законодательства на уровень безработицы.





Карта районов в Пенсильвании и Нью-Джерси, которые изучали исследователи. Минимальная оплата труда была повышена в Нью-Джерси с $4,25 до $5,05 в 1992 году. А в Пенсильвании она осталась на уровне $4,25, что позволило провести почти «натуральный эксперимент».

Другой пример квазиэкспериментального анализа называют методом инструментальных переменных (хорошее видео на русском). Он применим к исследованию проблем, где нельзя установить зависимость переменных с помощью корреляции, то есть проблем, когда непонятно что на что влияет (широко известная проблема курицы и яйца).

Вопрос о том, приводит ли демократизация к экономическому росту, или это экономическое развитие приводит к демократизации проблема тоже из этого жанра. Новшество работы Аджемоглу и соавторов — это использование метода инструментальной переменной для установления этой самой зависимости.

Как работает метод инструментальных переменных?

Допустим, исследователь хочет оценить причинно-следственную связь потребления фастфуда и состояния здоровья человека. Корреляция между здоровьем и потреблением фастфуда не сможет нам сказать, что именно потребление фастфуда есть причина плохого здоровья. Потому что могут быть другие переменные, которые влияют и на здоровье, и на потребление фастфуда.

Например, человек, у которого низкие доходы, может потреблять больше фастфуда, и тогда не обязательно фастфуд делает его здоровье хуже. Возможно, низкие доходы не позволяют человеку получить адекватную медицинскую помощь или жить в экологически чистом месте. То есть, когда мы смотрим на статистическую корреляцию между потреблением фастфуда и состоянием здоровья, мы не имеем право делать выводы.

Чтобы решить эту проблему, нам нужно найти переменную, которая влияет только на потребление фастфуда и не влияет на здоровье. Тогда эта новая переменная, в экономических исследованиях называемая инструментом, поможет нам найти причинно-следственную связь потребления фастфуда и состояния здоровья.

Допустим, мы введём переменную, рассчитывающую расстояние от дома до ближайшего фастфуда. Она может играть роль инструмента в нашем уравнении и поможет нам ответить на наш вопрос. Так как расстояние действительно скорее всего влияет на частоту потребления фастфуда, но никак не влияет на здоровье человека напрямую, эта переменная может быть достаточно хорошим инструментом.

Стоит отметить, что большинство результатов популярных в медийном пространстве исследований о влиянии каких-то средств или продуктов на здоровье не убедительны и часто опровергаются именно потому, что они смотрят на корреляцию, а не на причинно-следственную связь.

Теперь вернёмся к демократизации. Инструментом в модели Аджемоглу и соавторов выступает демократизация соседних стран: она не влияет на экономический рост в исходной стране, но влияет на демократизацию. Поэтому эта переменная достаточно хороший инструмент.

Причинно-следственная связь демократизации и экономического роста

Используя три разных метода, включая метод инструментальных переменных, авторы приходят к выводу, что демократизация увеличивает доходы людей примерно на 20% в долгосрочной перспективе. Популярное мнение, высказанное знаменитым судьёй и юристом Ричардом Познером о том, что в бедных странах диктатура — более эффективный метод устройства общества, чем демократия, тоже не получил своего подтверждения. То есть, даже когда очень бедные страны демократизируются, то их доходы возрастают.

Очень интересно время выхода публикации Аджемоглу и соавторов. Последнее пятилетие идеи демократии, глобализации, свободы слова и прочих важных идей, которые привели мир к небывалым в историческом значении росту благосостояния и развития, стали не очень популярны. Особенно в развитых и демократических странах.

Конечно, все без исключения развитые страны являются демократическими и имеют очень открытую экономику, но всё-таки идеи глобализации, свободы и демократии становятся всё менее популярными. Я не берусь указывать, почему так происходит, и в научной литературе по экономике пока нет явного консенсуса, объясняющего это. Но в психологии учёные приводят достаточно убедительные объяснения этого тренда, отмечая, что человеческая память не очень длинная.

То, что свобода сделала человечество развитым и богатым, зачастую забывается, и это естественно. Вывод заключается в том, что важные идеи будут постоянно переосмысляться следующими поколениями.

Именно поэтому статья Аджемоглу и соавторов такая важная и своевременная. Она помогает нам взглянуть свежим взглядом на практически общепринятые человечеством демократические ценности. Мнения людей прошлого, которые боролись за демократизацию и свободу, и считали их главной целью своих жизней, уже не так сильно влияют на современный дискурс. Современному обществу тоже нужно переосмыслить важность демократии. В каких-то обществах этот процесс проходит более болезненно.

Статья показывает, что процесс демократизации улучшает благосостояние, и если считать увеличение доходов достаточно благородной целью для общества, то демократизация помогает достичь как минимум эту цель. Для бедных и развивающихся стран эти результаты могут быть ещё более важными, потому что большинство бедных стран не являются демократиями.

Мне кажется, в свете нынешних реформ в Узбекистане дискурс о политических реформах является как никогда важным. Мы давно думаем, что, совершив экономические преобразования, мы медленно можем подойти и к демократизации.

Но дело вот в чём: оказывается, демократизация, или реформа политических правил игры, тоже по сути экономическое преобразование. Экономическая литература показывает не только на то, что демократические страны медленно, но верно растут в долгосрочной перспективе, но и на то, что демократизация является именно причиной роста, а не следствием. Так как мы все хотим экономического роста, демократизация позволит достичь этой цели.

Если внимательно читать статью, там показано, что рост доходов на 20% появляется через 25 лет после успешной демократизации. Это значит, что если бы Узбекистан смог бы демократизироваться сразу после независимости, то мы бы были на 20% богаче, чем сейчас…





График роста ВВП на душу населения по временной шкале до и после демократизации.Источник: Аджемоглу, Найду, Рестреппо, Робинсон.

Поэтому если мы начнём процесс демократизации сейчас, через 25 лет наши доходы увеличатся. Конечно, 25 лет — это долгий промежуток времени, но если не начать сейчас, то этот промежуток всё равно не сократится. В случае успешной демократизации дети, которые родились в этом году, смогут жить в значительно более благополучной и, главное, более свободной стране через четверть века. Мне кажется, это достаточно благородная цель.

И напоследок. У нас в Конституции демократия тоже обозначена как основополагающий принцип. Поэтому дискуссию о том, что такое «демократизация», я оставлю толкователям нашей Конституции. Я в этой статье хочу лишь сказать, что если следовать этому принципу, то можно и ускорить экономический рост. По-моему, win-win.

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